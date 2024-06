Il TIME inserisce Xiaomi tra le “TIME100 Most Influential Companies” del 2024

Il TIME ha inserito Xiaomi nella lista delle TIME100 Most Influential Companies del 2024. È la prima volta che Xiaomi ottiene questo riconoscimento, attribuitogli per il notevole impatto globale che il TIME ha riconosciuto all’azienda.

Il TIME ha citato il successo del lancio da parte dell’azienda del suo primo veicolo elettrico intelligente, Xiaomi SU7 Series, nel marzo 2024 in Cina continentale. TIME ha elogiato in particolar modo lo sviluppo in un EV in grado di coinvolgere e collegare persone, auto e case in un ecosistema super smart con al centro l’utente. Inoltre, Xiaomi ha stabilito nuovi record nel settore per il volume di ordini e consegne della serie Xiaomi SU7 durante il primo mese dal suo debutto. Il suo ecosistema “Human x Car x Home” connette i dispositivi intelligenti in modi inediti e senza interruzioni.

Per stilare la lista, il TIME ha sollecitato candidature in tutti i settori e coinvolto la sua rete globale di collaboratori e corrispondenti, nonché esperti esterni. Successivamente i redattori del TIME hanno valutato ciascuna di esse in base a fattori chiave, tra cui l’impatto, l’innovazione, l’ambizione e il successo. Il risultato è un gruppo eterogeneo di 100 aziende che contribuiscono a tracciare un percorso essenziale per il futuro.