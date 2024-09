adidas lancia la nuova Supernova Rise: innovazione e comfort per ogni runner

Nel competitivo mondo della corsa, il comfort e la tecnologia avanzata giocano un ruolo chiave nella scelta delle scarpe da running. adidas ha fatto centro ancora una volta, lanciando una nuova versione del suo acclamato modello Supernova Rise, già introdotto sul mercato nel dicembre 2023. Questa nuova scarpa è pensata per migliorare ulteriormente l’esperienza dei runner quotidiani, grazie a innovazioni tecnologiche che promettono prestazioni elevate e comfort senza compromessi.

Il cuore della nuova Supernova Rise è il sistema DREAMSTRIKE+, una schiuma per l’intersuola ispirata alla celebre LIGHTSTRIKE PRO della serie ADIZERO, ma con una formula ancor più perfezionata. Questo garantisce un’ammortizzazione superiore, offrendo una sensazione di morbidezza e sostegno durante ogni passo. Che si tratti di una breve corsa mattutina o di una maratona, la Supernova Rise si propone come la compagna perfetta per ogni runner.

La suola della Supernova Rise è dotata del SUPPORT ROD SYSTEM, un innovativo sistema che utilizza una schiuma densa nella parte inferiore per garantire un supporto neutro dal tallone alla punta. Questo si traduce in transizioni fluide e passi leggeri, ideali per i runner che cercano una corsa senza sforzo.

Un’altra innovazione della Supernova Rise è il COMFORT HEEL FIT, una combinazione perfetta di schiuma ammortizzata e tessuto morbido che avvolge il tallone, assicurando un sostegno sicuro e comodo. Questo dettaglio si rivela fondamentale per prevenire irritazioni e garantire una calzata confortevole anche nelle corse più lunghe.

Ma non è solo la scarpa a catturare l’attenzione. Adidas ha arricchito la sua offerta con la linea di abbigliamento Own The Run, che include capi tecnici pensati per la corsa quotidiana. La collezione, disponibile sia per uomo che per donna, propone una giacca leggera con cappuccio regolabile, un gilet con zip, top con mezza zip, T-shirt e pantaloncini. Con la tecnologia WIND.RDY, questi capi offrono protezione contro le intemperie autunnali, mentre le tasche nascoste e le cerniere sicure permettono di correre senza pensieri, portando con sé solo l’essenziale.

La Supernova Rise è già disponibile presso gli store autorizzati e online sul sito adidas, al prezzo di 150 euro. Per quanto riguarda la linea di abbigliamento, i prezzi variano tra 35 e 80 euro.