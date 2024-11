adidas presenta Supernova Rise 2: l’ultima nata della serie Supernova

Sviluppata per offrire un maggior comfort rispetto al modello precedente, adidas Supernova Rise 2 presenta una nuova tomaia, realizzata con un raffinato materiale in mesh per una calzata più traspirante e sicura. La tomaia perfezionata della Supernova Rise 2 consente alla scarpa di essere più leggera del 4% rispetto alla silhouette originale, grazie a una rete esterna ingegnerizzata aggiornata e a un cuscino del tallone semplificato. La scarpa presenta anche una struttura del tallone nuova e migliorata che incorpora un collare in schiuma perfezionato per un maggiore sostegno e comfort.

Suola e intersuola della Supernova Rise 2 racchiudono tutti gli ingredienti vincenti del suo pluripremiato predecessore. La super-schiuma Dreamstrike+ a tutta lunghezza si ispira al Lightstrike Pro – il materiale dell’intersuola utilizzato per la serie da record Adizero – ma con una formula aggiornata per offrire comfort e ammortizzazione senza pari. Questo materiale è abbinato al sistema Support Rod, incorporato nell’intersuola per fornire supporto durante la transizione dal tallone alla punta e stabilità quando necessario. Per garantire l’aderenza al piede, la Supernova Rise 2 è dotata di una suola ADIWEAR in gomma resistente che garantisce una trazione ottimale sulla strada.

La Supernova Rise 2 viene lanciata in una colorazione Orbit Grey per gli uomini e Wonder Quartz per le donne. Disponibile a partire da €150, la scarpa è disponibile in negozio e online dal 3 dicembre 2024. Altre varianti di colore della Supernova Rise 2 saranno disponibili per l’acquisto nel 2025.

Le nuove scarpe da running Supernova Rise 2 di Adidas rappresentano un’aggiunta eccezionale alla serie Supernova, offrendo un mix di leggerezza, comfort e prestazioni ottimali per i runner di tutti i livelli. Grazie alle loro innovative tecnologie e al design accattivante, queste scarpe promettono di diventare un must-have per gli amanti della corsa che cercano il massimo supporto durante le loro sessioni di allenamento.