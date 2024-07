Al via la partnership tra Automobili Lamborghini e Macron

Automobili Lamborghini e Macron annunciano una nuova collaborazione, che unirà la prestigiosa casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese e il rinomato marchio di abbigliamento sportivo sotto i valori condivisi di qualità, innovazione, performance e stile italiano. Questo sodalizio prenderà avvio con un’iniziativa dedicata a Squadra Corse, il dipartimento Motorsport di Automobili Lamborghini, e si espanderà con ulteriori progetti nel tempo.

Macron supporterà Automobili Lamborghini per un periodo di tre stagioni, fornendo abbigliamento tecnico allo staff di Lamborghini Squadra Corse. Questi capi saranno utilizzati durante i campionati Lamborghini Super Trofeo e dal Team Lamborghini Iron Lynx, impegnato nel campionato del mondo endurance FIA WEC e nell’IMSA Sportscar Championship nella classe Hypercar/GTP. Il team di Lamborghini Squadra Corse beneficerà di capi Macron caratterizzati da alto profilo tecnico, comfort, cura nei dettagli e capaci di esprimere l’identità sportiva di un marchio iconico. Le uniformi saranno realizzate con tessuti tecnici e funzionali per garantire prestazioni elevate.

Inoltre, Macron sarà licenziataria della collezione Squadra Corse replica, destinata alla vendita mondiale. Questa partnership è fondata su valori come competizione, lavoro di squadra e superamento dei limiti, che sono alla base delle filosofie di Automobili Lamborghini e Macron. Entrambe le aziende non solo perseguono l’eccellenza, ma sono anche orgogliose delle loro radici territoriali, pur mantenendo una visione internazionale che consente loro di promuovere il Made in Italy a livello globale. È significativo che i distretti industriali dove sono nate, la “Motor Valley” e la “Sports Valley”, siano riconosciuti globalmente per la loro capacità imprenditoriale, professionalità, passione e creatività.