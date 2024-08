Automobili Lamborghini e Orlebar Brown: una collezione esclusiva di abbigliamento per il mare

Nasce una capsule collection di beachwear e resort wear che fonde l’audacia del design automobilistico con l’alta moda. L’incontro tra due colossi del design, Automobili Lamborghini e Orlebar Brown, ha dato vita a una collezione estiva che promette di ridefinire il concetto di stile sulla spiaggia.

Questa collaborazione, frutto della condivisione di valori come la passione per il design, l’attenzione al dettaglio e la sostenibilità, si traduce in una gamma di capi che incarnano la potenza e la bellezza delle vetture Lamborghini. La capsule collection include costumi da bagno, camicie, pantaloni resort, polo, T-shirt e lussuosi teli mare, tutti contraddistinti dall’inconfondibile tocco estetico delle auto del Toro di Sant’Agata Bolognese.

Ogni capo della collezione è stato pensato per evocare i dettagli unici delle vetture Lamborghini. Il pattern esagonale, firma distintiva dei terminali di scarico e delle prese d’aria delle supercar, è protagonista in questa linea, arricchendo con eleganza costumi e accessori. Dalle stampe accattivanti ai motivi jacquard, tutto è studiato per esprimere un’estetica che unisce lusso e performance.

Tra i pezzi di spicco troviamo i classici shorts sartoriali di Orlebar Brown, che per questa collezione sono stati reinterpretati con il modello Bulldog Drawcord, dotato di una coulisse per una vestibilità ancora più personalizzata. Ogni capo è impreziosito dal doppio logo dei brand e da dettagli come le silhouette dorate dei terminali, simbolo di una cura meticolosa per i particolari.

La collezione propone un’ampia gamma di colori, dai toni vivaci agli eleganti nuance scure, pensati per accontentare sia i clienti affezionati di Lamborghini sia i fan del beachwear di alta gamma firmato Orlebar Brown. L’iconico motivo esagonale arricchisce anche le polo e le T-shirt, oltre alla raffinata camicia in spugna bicolore Howell, rendendo ogni pezzo un must-have per chi vuole vivere un’estate all’insegna dello stile e dell’eleganza.

Il lussuoso telo mare, impreziosito dallo stesso design esagonale, rappresenta il tocco finale di questa esclusiva capsule collection, perfetto per chi desidera distinguersi anche in spiaggia.

Questa partnership tra Automobili Lamborghini e Orlebar Brown è solo l’inizio di una serie di collaborazioni che si estenderanno fino al 2026, con nuove collezioni previste per le prossime estati. La prima collezione è disponibile dal 2 agosto 2024 nei negozi fisici e online di Orlebar Brown e presso selezionati rivenditori in tutto il mondo. Inoltre, è acquistabile anche nello store ufficiale di Automobili Lamborghini a Sant’Agata Bolognese e sul sito ufficiale del brand.