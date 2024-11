Bad Bunny e Lionel Messi: la collezione che unisce musica e sport

Adidas Originals ha annunciato una collaborazione esclusiva tra due icone globali, Benito Antonio Martinez Ocasio, meglio conosciuto come Bad Bunny, e la leggenda del calcio Lionel Messi. La Bad Bunny & Messi Collection celebra la straordinaria connessione tra musica e sport, due passioni che uniscono fan in tutto il mondo, rendendo omaggio ai legati personali di Bad Bunny e Messi e consolidando il ruolo di adidas nella cultura contemporanea.

Bad Bunny ha sempre ammirato Messi, citando il campione di calcio nelle sue canzoni, inclusi cinque riferimenti nel suo ultimo album. Messi, d’altra parte, ha espresso il suo apprezzamento per l’artista portoricano, rivelando che sette canzoni di Bad Bunny sono nella sua playlist pre-partita. Come ambasciatori di adidas, questa collaborazione riflette un rispetto reciproco profondo tra due titani dei rispettivi settori, pronti a superare i limiti delle proprie arti.

La collezione si ispira ai modelli, materiali e colori che fanno parte del ricco archivio di adidas. Protagonisti sono due tra le silhouette più iconiche del brand: le adidas Gazelle e le adidas F50. Le F50, indossate da Messi durante tutta la sua carriera, sono tra le scarpe da calcio più apprezzate di sempre, mentre le Gazelle, nate come scarpe da ginnastica indoor, sono diventate un’icona di stile lifestyle e una delle preferite di Bad Bunny.

Ogni modello della collezione rende omaggio ai trofei che celebrano il titolo di Messi come miglior calciatore del mondo, con dettagli dorati ispirati ai prestigiosi trofei e il “X” sul tallone che richiama il numero 10 della maglia di Messi. Gli accenti blu si collegano al patrimonio adidas, fondendo tradizione ed eccellenza. Sia le Gazelle che le F50 sono firmate da Bad Bunny e Messi sulle strisce iconiche, simbolo del rispetto e dell’eredità che entrambi lasciano nella cultura popolare. Le scarpe presentano inoltre i loghi Trefoil e Badge of Sport, insieme all’iscrizione “Bad Bunny Para Messi” sulla linguetta.

Ad accompagnare il lancio, adidas ha realizzato una campagna toccante, dedicata ai milioni di fan di Bad Bunny e Messi. Al centro della campagna c’è una lettera commovente, ispirata dai messaggi dei fan su Instagram, YouTube e X (precedentemente Twitter). Il messaggio prende vita in un cortometraggio in cui Messi e Bad Bunny leggono estratti della lettera, iniziando con una verità profonda: “Questo paese non sarebbe lo stesso”, dice Messi, “…se tu fossi nato altrove”, conclude Bad Bunny.

Con una particolare attenzione alla creatività e all’eccellenza, questa collezione ridefinisce il legame tra calcio e musica, creando un momento destinato a lasciare il segno ben oltre i confini dello sport e dell’intrattenimento.

La Bad Bunny & Messi F50 sarà disponibile a 300 euro, mentre le Bad Bunny & Messi Gazelle saranno vendute esclusivamente in Nord e Sud America a 180 euro.