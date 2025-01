BENETEAU e Alpine: una collaborazione iconica per il futuro del design e dello sport

Due colossi dell’industria francese, BENETEAU e Alpine, hanno annunciato una partnership strategica durante il prestigioso Salone Internazionale Boot Düsseldorf. Questa collaborazione segna un momento cruciale per entrambe le aziende, simboli di eccellenza nel settore nautico e automobilistico.

BENETEAU, leader globale nella nautica da diporto, e Alpine, rinomata per le sue auto sportive innovative, uniranno le forze con il BWT Alpine Formula One Team per sviluppare progetti orientati all’innovazione, al design e alla qualità senza compromessi. Questo sodalizio mira a ridefinire i concetti di lusso e sportività, conquistando una nuova generazione di appassionati in cerca di esperienze uniche ed emozionanti.

Con più di due secoli di esperienza sotto la bandiera francese, BENETEAU e Alpine porteranno avanti una visione condivisa che combina tecnologia avanzata e design d’avanguardia. Questa partnership non si limiterà alla condivisione di know-how, ma offrirà esperienze esclusive ai clienti e ai distributori di entrambi i marchi. Eventi speciali e collaborazioni in edizione limitata, che verranno svelati nel corso dell’anno, rappresenteranno il cuore di questa alleanza.

I valori sportivi di Alpine, ispirati dal BWT Alpine Formula One Team, si sposano perfettamente con gli obiettivi di BENETEAU. Questa sinergia enfatizza l’importanza del design come elemento chiave per differenziarsi nei rispettivi mercati. L’investimento di BENETEAU in una gamma inedita di prodotti e la visione innovativa di Alpine garantiranno alle due icone francesi un posizionamento di rilievo.

La partnership tra BENETEAU e Alpine è molto più di un semplice accordo commerciale: rappresenta un’opportunità unica per esplorare nuove frontiere tecnologiche e di design. L’obiettivo è chiaro: consolidare il loro ruolo di riferimento nei rispettivi settori e offrire prodotti e servizi che riflettano la passione per l’eccellenza.

Con questa collaborazione, BENETEAU e Alpine si preparano a scrivere un nuovo capitolo nella storia del lusso sportivo, unendo le loro competenze per creare un futuro ancora più brillante e innovativo.