BIRKENSTOCK presenta il secondo capitolo del TOKIO SUEDE

BIRKENSTOCK, il celebre marchio di calzature noto per il suo comfort e stile senza tempo, ha lanciato il secondo capitolo del modello TOKIO SUEDE in collaborazione con NaturalLook, distributore ufficiale in Italia. Questo nuovo design si ispira all’iconico clog TOKIO, introdotto per la prima volta nel 1987 e progettato per offrire comfort e supporto a coloro che trascorrono lunghe ore in piedi.

Il design di ispirazione brutalista e i materiali pregiati del TOKIO SUEDE lo distinguono istantaneamente, mentre l’iconico plantare BIRKENSTOCK assicura il massimo comfort durante tutta la giornata. Con un cinturino posteriore regolabile per una calzata più salda, questo modello si adatta perfettamente a chiunque necessiti di un supporto extra per un’usura prolungata.

I quattro toni disponibili, Taupe, Black, Stone Coin e l’innovativa Antique White, offrono versatilità e stile per adattarsi a diverse occasioni. Il prezzo di €160,00 riflette l’impegno di BIRKENSTOCK per offrire qualità e funzionalità ai propri clienti.