Blauer HT ritorna all’EICMA con la nuova collezione

Blauer HT ritorna all’EICMA, l’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, che si terrà dal 7 al 10 novembre 2024 presso i padiglioni di Fiera Milano a Rho. Dopo una pausa di due anni, il marchio è pronto a sorprendere ancora una volta il pubblico con uno stand all’avanguardia, progettato per offrire un’esperienza visiva, innovativa e memorabile.

Diversi i modelli che saranno presentati, tra cui i caschi Blauer HT che combinano tecnologia, comfort e design ricercato. Tra questi il casco FF-01, Full Face con doppia calotta in Fibra Pre-preg ed EPS multistrato a densità differenziata.

Gli interni removibili offrono un elevato comfort, mentre la doppia visiera antigraffio, predisposta per Pinlock, e il sistema di chiusura Double D, lo rendono ideale per i motociclisti più esigenti.

Il modello DJ-01, demi-jet con doppia calotta in ABS e doppia visiera antigraffio, garantisce una ventilazione ottimale grazie alle prese d’aria superiori e posteriori, mentre la chiusura micrometrica a sgancio rapido assicura praticità e sicurezza. Sempre in ABS e disponibile in due calotte, il casco JJ-01, Jet touring dotato di visiera esterna antigraffio e visiera interna fumé, con ventilazione avanzata e un sistema di chiusura micrometrica che lo rende estremamente pratico, senza compromettere la sicurezza. Tra i modelli più iconici e versatili ci sono i caschi Pilot e Pod, entrambi in fibra di vetro. Il Pilot, dotato di visiera parasole interna antigraffio e tessuti trattati con ioni d’argento per un’azione antibatterica, garantisce comfort anche nelle situazioni più estreme. Il Pod, con doppia visiera antigraffio e tessuti ad alto assorbimento del sudore, è ideale per chi cerca resistenza e confort di prestazione al riparo da agenti atmosferici, pur restando un casco open.

Ma non solo caschi! Per questa occasione, infatti, Blauer HT presenterà anche la Easy Art, sia per uomo che per donna. Realizzata in limited Edition e look esclusivo in neoprene nylon/lycra con effetto soft shell, mantiene la sua membrana interna antivento ed impermeabile, assicurando traspirabilità e mantenendo il calore corporeo. Dotata di tasche interne in rete per le protezioni su gomiti, spalle e schiena, è ideale per chi cerca comfort e sicurezza. Le zip spalmate con cursore autobloccante garantiscono una chiusura sicura e funzionale. La felpa Easy include protezioni fisse sulle spalle e protezioni rimovibili su gomiti e spalle, tutte certificate EN 1621-1:1997, per offrire una protezione completa senza rinunciare allo stile.