BMW R12: la nostra prova su strada

Oggi, incorporare elementi vintage nella vita quotidiana è un modo per celebrare la bellezza del passato e differenziarsi in uno scenario spesso uniforme e industrializzato. Il vintage è un ponte tra storia e modernità, che rende il presente più ricco e significativo. La BMW R12 2024, con il suo design retrò, incarna perfettamente questo spirito senza tempo. Noi l’abbiamo provata.

La nuova cruiser di BMW, combina il carattere autentico e robusto del motore boxer e il linguaggio del design delle epoche motociclistiche tradizionali con una tecnologia innovativa e un concetto modulare che offre al motociclista la massima possibilità di personalizzazione.

Sulla nuova BMW R 12, il serbatoio in acciaio, che ricorda i cosiddetti “toaster tanks” dei modelli BMW degli anni Settanta, enfatizza il tipico linguaggio di design di una cruiser con la classica forma a goccia e forma una linea discendente in combinazione con la sella solitaria di serie e il copriruota posteriore curvo e ribassato. La grande ruota anteriore da 19 pollici e la piccola ruota posteriore da 16 pollici si completano armoniosamente. Il classico design cruiser si riflette anche nella posizione di seduta rilassata con altezza della sella ridotta e

manubrio largo.

Il fulcro è il telaio principale tubolare in acciaio a ponte sviluppato completamente ex novo. Questo telaio si differenzia dalla precedente serie R , che aveva un telaio principale anteriore e un telaio principale posteriore. Di conseguenza, il nuovo telaio elimina la necessità dei fissaggi precedenti, riducendo il peso e conferendo al nuovo modello un aspetto più pulito e classico. La forcella è una Marzocchi da 46 mm di diametro a steli rovesciati, non regolabile; al posteriore c’è un monoammortizzatore che “scompare” all’interno della moto che ha la regolazione del precarico e dell’estensione.

Il motore boxer raffreddato ad aria/olio con una cilindrata di 1.170 cc, già noto a numerosi modelli BMW Motorrad, eroga 70 kW (95 CV) a 6.500 giri/min. Nell’ambito della completa riprogettazione del telaio, i nuovi modelli R 12 presentano anche un nuovo airbox. Questo è ora completamente integrato sotto la sella. L’impianto di scarico “Twin Pipe” montato a sinistra con due silenziatori posteriori con design a cono rovesciato. Il cambio è a sei marce e ovviamente la trazione è affidata al cardano, come da tradizione BMW.

Alla guida la posizione è estremamente comoda, praticamente un divano a due ruote. La posizione è quella classica di una cruiser, con pedane un p0′ avanzate e uno “schienalino” molto comodo soprattutto in fase di accelerazione, per evitare che la propulsione corposa del boxer ci faccia andare indietro. Un motore aggressivo ma che sa essere molto piacevole in fase di erogazione. In curva la moto è molto stabile e precisa praticamente come una naked.

Il prezzo è di 15.900 euro, un listino importante ma se si desidera una moto prestante e dal fascino intramontabile, la BMW R12 è una delle opzioni migliori.