Boom di presenze per Gardaland Oktoberfest

Nel cuore di Gardaland, c’è una festa in corso che sta attirando l’attenzione di tutti gli amanti della cultura bavarese. L’Oktoberfest è finalmente arrivato nel Parco divertimenti più famoso d’Italia, portando con sé profumi, sapori e decorazioni tipiche del tradizionale festival di Monaco di Baviera.

Fino al 29 settembre l’evento ispirato al famoso festival di Monaco di Baviera riempirà il Parco di profumi, sapori e decorazioni speciali. Tra grandi boccali di birra, giganti bretzel, balle di fieno e lunghe tavolate, gli ospiti vivranno un vero e proprio viaggio fino in Germania che saprà coinvolgere gli ospiti di tutte le età grazie agli show e all’intrattenimento in perfetto stile Gardaland.

Durante l’Oktoberfest a Gardaland, i visitatori potranno godere di un’ampia gamma di attrazioni e attività che li faranno sentire letteralmente trasportati nel cuore della cultura bavarese. Cosa c’è di meglio di sorseggiare una birra allietati dalla musica della Kapuziner Bier Band e deliziarsi con autentici piatti della tradizione teutonica?

Durante Gardaland Oktoberfest il Parco non cambia solo aspetto, ma offre anche un vero e proprio viaggio sensoriale, con percorsi degustativi che attraversano i viali e permettono di assaporare piatti unici pensati appositamente dagli Chef del Resort.”*

L’attenzione ai dettagli è ciò che rende questa festa così unica e coinvolgente. Dall’allestimento delle decorazioni alle esibizioni in pieno stile bavarese, come l’Oktoberfest Folk Trio e la Alle Zusammen Prosit, i visitatori saranno immersi in un’atmosfera festosa e vibrante.

Per i più piccoli, non mancherà l’opportunità di vivere un’avventura magica con lo spettacolo “Magische Magie” al Teatro della Fantasia. Un vero viaggio incantato nel mondo della magia, che renderà la giornata di ogni bambino ancora più memorabile.

Con la presenza di oltre 40 attrazioni disponibili e una “Beer Experience” dedicata al periodo dell’Oktoberfest con una selezione di birre speciali, Gardaland si conferma come la meta perfetta per trascorrere una giornata indimenticabile all’insegna del relax e del divertimento.