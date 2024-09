Bridgestone sviluppa il “Potenza Sport A” per la nuova famiglia di Audi e-tron GT

Bridgestone, leader nel settore dei pneumatici premium e della mobilità sostenibile, si è unito ad Audi per sviluppare pneumatici ad altissime prestazioni su misura per la nuova gamma Audi e-tron GT. Il pneumatico su misura di Bridgestone, denominato Potenza Sport A, è stato progettato con la tecnologia ENLITEN per soddisfare le elevate esigenze in termini di prestazioni dell’Audi e-tron GT, garantendo sicurezza e sostenibilità.

“Grazie a pneumatici come il Bridgestone Potenza Sport A, siamo fieri di contribuire a rendere la mobilità più sostenibile anche per veicoli potenti e performanti come la nuova Audi e-tron GT”, ha dichiarato Steven De Bock, Vice President Original Equipment di Bridgestone EMEA.

Il Potenza Sport A è il primo pneumatico Bridgestone prodotto in serie che utilizza il 55% di materiali riciclati e rinnovabili, come certificato dall’International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) PLUS. Questo pneumatico premium è stato creato su misura per ottimizzare maneggevolezza, prestazioni e comfort di guida.

Il Potenza Sport A offre la migliore efficienza energetica della categoria, aumentando l’autonomia della batteria dell’Audi e-tron GT. Con etichetta UE di classe A per la resistenza al rotolamento e un’etichetta UE di classe A per l’aderenza sul bagnato, garantisce sicurezza e controllo senza pari durante la guida.

“Con una potenza che raggiunge fino a 925 CV, l’Audi RS e-tron GT performance è un’auto eccezionalmente veloce, completamente ottimizzata per le dinamiche di guida. Per garantire tali prestazioni e rispettare i nostri elevati standard di sicurezza e sostenibilità, il pneumatico Bridgestone Potenza Sport A è perfetto”, ha spiegato Robin Stettner, Tyre Development engineer di AUDI AG.

Il Potenza Sport A è stato sviluppato utilizzando la tecnologia ENLITEN, che migliora le caratteristiche di sostenibilità e riduce l’impatto ambientale, abbattendo le emissioni di CO2 e migliorando l’efficienza delle risorse. Questo pneumatico contribuisce alla circolarità grazie all’uso di materiali riciclati e rinnovabili, rappresentando un passo importante verso l’obiettivo di Bridgestone di utilizzare esclusivamente materiali sostenibili entro il 2050.

Sviluppato presso il centro di Ricerca e Sviluppo Bridgestone e prodotto presso il Roma Plant in Italia, il Potenza Sport A sarà disponibile nelle misure 265/35 R21 101XL Y per l’asse anteriore e 305/30 R21 104XL Y per l’asse posteriore.

Questa collaborazione tra Bridgestone e Audi testimonia l’impegno delle due aziende per la sostenibilità e l’innovazione nel settore automobilistico, offrendo pneumatici ad alte prestazioni che rispettano l’ambiente e garantiscono sicurezza e controllo durante la guida.