BYD nomina Maria Grazia Davino Regional Managing Director per l’Europa

BYD ha annunciato con entusiasmo l’arrivo di Maria Grazia Davino come Regional Managing Director per Germania, Svizzera, Polonia, Austria e Repubblica Ceca, a partire dal 1° dicembre 2024.

Maria Grazia Davino porta con sé una notevole esperienza nell’industria automobilistica globale. Prima di unirsi a BYD, ha ricoperto il ruolo di Group Managing Director per Stellantis nel Regno Unito, dove ha guidato le operazioni di diversi marchi, contribuendo in modo determinante alla crescita del gruppo. Grazie alla sua competenza nella gestione commerciale e finanziaria, nelle vendite e nelle strategie di marketing, Maria Grazia ha dimostrato un’elevata capacità di visione strategica, affermandosi come una leader nel settore.

Nel corso della sua carriera, Maria Grazia ha ricoperto incarichi di grande rilievo, tra cui il ruolo di Senior Vice President Vendite e Marketing per Stellantis nella regione Enlarged Europe, dove ha guidato il lancio commerciale di un nuovo modello. La sua carriera è stata contraddistinta da posizioni dirigenziali in vari mercati europei, tra cui Austria, Svizzera e Germania, dove ha ricoperto incarichi di CEO e Managing Director.

Con una formazione accademica solida e diversificata — una laurea in Filosofia e una in Economia — Maria Grazia dimostra un approccio analitico e multidisciplinare alle sfide del settore automobilistico, unendo la sua passione per l’innovazione con una visione orientata al progresso.

Nel suo nuovo ruolo, Maria Grazia sarà determinante per rafforzare le attività di BYD in Europa, proprio mentre l’azienda è in una fase di espansione della sua rete di distribuzione e di diffusione delle tecnologie all’avanguardia, che puntano a rivoluzionare il mercato dei veicoli a nuova energia.

Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha commentato: “Siamo entusiasti di accogliere Maria Grazia nel nostro team. La sua vasta esperienza e la sua leadership visionaria saranno fondamentali per la nostra continua crescita e innovazione nel panorama automobilistico europeo”.