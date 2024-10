“C’era una volta in America” di Sergio Leone: il capolavoro rivive sul grande schermo

L’annuncio del ritorno in sala di uno dei capolavori indimenticabili del cinema mondiale ha entusiasmato gli amanti del grande schermo: “C’era una volta in America” di Sergio Leone sarà proiettato nuovamente nei cinema italiani il 28, 29 e 30 ottobre, in una nuova versione restaurata in 4K che include le scene precedentemente tagliate.

A quarant’anni dal suo debutto, il film torna a risplendere sul grande schermo, portando con sé la magia e l’emozione che lo hanno reso un classico senza tempo.

Il film, uscito per la prima volta nel 1984, è stato definito un capolavoro assoluto, capace di conquistare il cuore degli spettatori di tutto il mondo. Con un cast stellare che include nomi del calibro di Robert De Niro, James Woods, Joe Pesci e la giovane Jennifer Connelly, “C’era una volta in America” è un’opera che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema.

Terzo capitolo della trilogia del Tempo di Sergio Leone, il film è un’epica saga che racconta la storia di due ragazzini ebrei, Max e Noodles, che intraprendono un percorso nel mondo criminale degli Anni Venti, tra amicizia, amore, e tradimento.

Il ritorno di questo capolavoro sul grande schermo è un’opportunità imperdibile per gli appassionati di cinema di tutte le età. Grazie alla collaborazione tra Lucky Red e Leone Film Group, il pubblico potrà immergersi completamente nell’universo visivo e sonoro creato da Leone, con le indimenticabili musiche di Ennio Morricone e la maestria della fotografia di Tonino Delli Colli.

L’opera di Leone è stata definita il suo testamento cinematografico, un monumento che testimonia il genio creativo di uno dei più grandi registi della storia del cinema.

Non perdete l’occasione di rivivere sul grande schermo l’epica saga di “C’era una volta in America”. Un’esperienza unica che vi porterà in un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, tra amore, amicizia e vendetta. Preparatevi a emozionarvi e a lasciarvi trasportare dalla magia del cinema, come solo Sergio Leone sa fare.