DS Automobiles: l’eleganza prende vita in uno spot poetico e innovativo

DS Automobiles inaugura il 2025 con un’opera visiva straordinaria: il suo nuovo spot pubblicitario, in onda dal 15 gennaio sulle emittenti televisive nazionali. Un progetto audace che intreccia lusso, eleganza e creatività, trasportando lo spettatore in un universo in cui la raffinatezza si trasforma in pura arte.

Al centro dello spot, oggetti iconici della cultura francese – come accessori di moda e opere d’arte – vengono mostrati mentre si fondono lentamente in un liquido dorato, simbolo di eccellenza e maestria artigianale. Questo fluido prezioso dà vita al logo dorato, emblema della nuova serie speciale Édition France, che celebra il savoir-faire unico del marchio DS.

La Édition France interesserà l’intera gamma DS, offrendo equipaggiamenti esclusivi e dettagli esterni ispirati al colore oro del logo, per un’estetica ancora più ricercata e distintiva.

“La nuova campagna pubblicitaria incarna appieno il DNA della Marca DS, fatto di eleganza e savoir-faire, ma anche di audacia creativa,” dichiara Alessandra Mariani, Direttore Marketing di DS Automobiles. “Abbiamo creato uno spot che si discosta dai consueti canoni della comunicazione automotive, immergendo il telespettatore in una dimensione quasi magica e onirica. Questa campagna arricchisce il nostro motto: ‘Travelling is an art’, perché ogni viaggio diventa arte, magia, esperienza assoluta.”

Diretto da Wilfrid Brimo e prodotto da La Pac, il film pubblicitario è una vera opera di oreficeria visiva. Senza l’uso di CGI, lo spot riesce a raccontare, in maniera spettacolare e poetica, la trasformazione della materia, culminando nella rivelazione di una silhouette automobilistica fluida e raffinata. Questo approccio esalta l’innovazione e l’attenzione ai dettagli che caratterizzano la filosofia di DS.

Con questa nuova campagna, DS Automobiles riafferma la sua posizione come simbolo di eleganza e innovazione nel panorama automobilistico, portando il pubblico a vivere ogni viaggio come un’opera d’arte.