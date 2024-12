Eastpak: le novità per le avventure di fine anno

Con l’arrivo della stagione natalizia, la gioia di riunirsi con la propria famiglia, di fughe festive e avventure in città invernali riempie l’aria. Che si tratti di recarsi in una baita accogliente, ritrovare i propri cari o esplorare una città, Eastpak offre tutto il necessario per viaggiare con facilità e stile. Dalle valigie robuste agli zaini spaziosi, l’equipaggiamento da viaggio durevole e funzionale di Eastpak è progettato per affrontare tutto, dalla frenesia delle vacanze alle avventure sulla neve.

Il TARP DUFFL’R S in tonalità Yolk è il borsone ideale per i viaggi di fine anno. Con un ampio scomparto principale e una tasca laterale pratica, questo bagaglio a mano idrorepellente offre versatilità. Può essere portato come uno zaino utilizzando le cinghie a scomparsa o trasportato come un borsone con le maniglie di trasporto.

La borsa CNNCT F SATCH è una tote elegante e spaziosa che aggiunge un tocco premium a ogni viaggio. Che si tratti di una riunione di famiglia o di una fuga nel weekend, è facile organizzare l’essenziale nei vari scomparti, mentre la tasca imbottita per il laptop assicura che la tecnologia resti al sicuro. Le tasche laterali integrate per le borracce e una cinghia per l’attacco al trolley aggiungono ulteriore praticità.

Il TRANSIT’R S è il bagaglio a mano pensato per chi dà priorità a durata e sicurezza. Con doppi scomparti per mantenere gli effetti personali organizzati e un lucchetto integrato per mettere al sicuro i beni di valore, questa valigia è pronta per affrontare tutto, dalla corsa in aeroporto ai terreni più difficili.

Il TRANSIT’R PACK è la scelta perfetta per chi cerca una borsa che si adatta facilmente tra zaino e borsone. Progettato per fughe del fine settimana o avventure internazionali, offre due scomparti con chiusura a zip e una tasca imbottita per il laptop. Può essere trasportato come uno zaino o con maniglie superiori e laterali, pensato per ogni tipo di avventura.

Per un bagaglio a mano durevole e versatile con un tocco outdoor, il TRAVELPACK TARP è la scelta perfetta. Progettato per essere trasportato come uno zaino o borsone, è pensato per affrontare i viaggi più impegnativi. Con dettagli in tessuto a contrasto e una tasca imbottita per il laptop, questa valigia offre una nuova prospettiva di funzionalità versatile per i bagagli.

Il DAY PAK’R porta l’iconico zaino Eastpak a un livello superiore. con una tasca integrata per il laptop, una tasca di sicurezza e tasche laterali multifunzionali che possono contenere borracce. Lo scomparto principale con tasca frontale con chiusura a zip mantiene gli oggetti essenziali a portata di mano, mentre il pannello posteriore imbottito e le spalline regolabili garantiscono comfort per tutto il giorno.

Presentiamo la RESIST’R CASE nel nuovo colore Army Olive, in uscita il 2 dicembre. Il primo bagaglio rigido di Eastpak combina la durabilità del policarbonato con un telaio in alluminio leggero. Dotata di paraurti protettivi, lucchetti integrati e materiale resistente all’acqua, questa valigia mantiene gli oggetti al sicuro. Le ruote a scorrimento e i dettagli premium aggiungono un tocco di eleganza ai tuoi viaggi. Disponibile in tre dimensioni: S, M e L, questa valigia è progettata per contenere tutto l’essenziale per le avventure di fine anno.