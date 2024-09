ELVIS COSTELLO: “King of America & Other Realms” in uscita a novembre

Elvis Costello, il leggendario cantautore, sta per stupire i suoi fan con un nuovo box set super deluxe intitolato “King of America & Other Realms”, in uscita il 1° novembre 2024. Questa straordinaria collezione comprende sei CD che tracciano l’odissea musicale di Costello attraverso l’America, con una particolare attenzione alla sua lunga partnership creativa con T Bone Burnett.

Il box set include un nuovo remaster del classico album del 1986, “King of America”, un concerto inedito del 1987 registrato alla Royal Albert Hall di Londra e una serie di brani e collaborazioni tratte dalle incisioni americane di Costello. Non mancano demo inediti, outtake e registrazioni dal vivo che renderanno questa esperienza musicale ancora più avvincente.”King of America & Other Realms” parte da Hollywood, dove è stato registrato l’album omonimo nel 1986, per poi esplorare le avventure di Costello a New Orleans, Oxford, Clarksdale, Nashville, Memphis e molte altre città americane. Il tutto è raccontato attraverso 35 pagine di note bio-discografiche scritte dallo stesso Costello e arricchite da rare e inedite fotografie.Il box set Super Deluxe Edition include una vasta gamma di contenuti, tra cui registrazioni in studio, collaborazioni, demo inediti, outtake e registrazioni dal vivo. Oltre al CD con il remaster 2024 di “King of America”, ci sono anche altri CD che raccolgono demo, brani live e tanto altro.

I sei CD contenuti nel box set offrono una varietà di brani tra cui le versioni rivisitate di successi come “Brilliant Mistake”, demo inediti, performance live e collaborazioni speciali con artisti del calibro di Lucinda Williams, Emmylou Harris e molti altri. Una vera e propria celebrazione della straordinaria carriera di Costello e del suo talento innato.

“King of America & Other Realms” sarà disponibile anche in versione 2 CD e in vinile standard, dando ai fan la possibilità di gustare la musica di Costello in diversi formati.