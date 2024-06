Forthing debutta in Italia: ecco la nuova gamma

Forthing debutta sul mercato italiano con una gamma di vetture distribuite nel nostro paese da TC8 Srl, importatore e distributore ufficiale. Forthing è un brand appartenente al Gruppo Dongfeng Liuzhou Motor Co. Ltd., tra i primi quattro gruppi automobilistici cinesi e holding controllata da Dongfeng Automobile Group Co. Ltd. Attualmente il gruppo conta oltre 121.000 dipendenti, un valore patrimoniale totale di circa 521 miliardi di RMB ed una capacità produttiva di 2,5 milioni di veicoli. Il solo marchio Forthing ha una capacità produttiva di oltre 500.000 veicoli all’anno.

Ed è a Milano che il brand ha voluto presentare la sua offerta commerciale che sarà disponibile in Italia grazie a una rete di vendita presente su tutto il territorio, pronta a fornire ovviamente offrendo anche servizi di assistenza post-vendita. Tre i modelli: due SUV di medie dimensioni, il T5 e il Friday EV, e una MPV, la U-Tour.

Forthing T5

Con una lunghezza di 4,56 metri, Forthing T5 è un SUV di segmento C con diverse soluzioni tecnologie e un’ampia gamma di motorizzazioni che punta su potenza ed efficienza. E’ possibile scegliere tra varianti a benzina e bi-fuel GPL (T5 EVO), e una versione full hybrid (T5 HEV). Il motore a combustione interna è un 1.5 turbo a iniezione diretta, che eroga 177 CV e 285 Nm, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a sette marce, con un consumo dichiarato di 7,1 l/100 km e emissioni di CO2 pari a 166 g/km. La versione full hybrid, invece, offre una potenza combinata di 170 CV e 280 Nm per il motore a benzina e 75 CV e 300 Nm per la parte elettrica, alimentata da una batteria da 2 kWh. L’equipaggiamento è completo e in linea con le esigenze dei clienti europei anche dal punto di vista dei dispositivi di sicurezza attiva e passiva, con 8 air-bag, dispositivi ADAS e guida autonoma di livello II. Il prezzo di T5 EVO parte da 32.900 euro per la versione benzina, 34.500 euro per quella a GPL e 37.900 euro per la variante full hybrid.

Friday EV

Atteso in Italia in un secondo momento e sempre basato sulla piattaforma “T5”, Friday EV è un SUV completamente elettrico in grado di sviluppare 204 CV e 340 Nm di coppia con tre livelli di frenata rigenerativa e con un’autonomia dichiarata di 510 km secondo il ciclo WLTP. La batteria, con una capacità di 85,9 kW, può essere ricaricata rapidamente, permettendo di passare dal 30% all’80% di carica in soli 45 minuti. Il prezzo parte da 43.500 euro.

U-Tour

U-Tour è un veicolo MPV dalle dimensioni importanti (4,85 metri di lunghezza), disponibile in configurazione a 5 o 7 posti, con motore termico a benzina e dual fuel GPL, mentre nella seconda parte dell’anno sarà disponibile anche la motorizzazione full-hybrid HEV. U-Tour è estremamente spazioso e innovativo. Anche nella versione a 7 posti, grazie alla disposizione ingegnosa dei sedili su tre file (2+2+3). Ha un prezzo di partenza, per le versioni benzina e bi-fuel, rispettivamente di 33.900 e 35.500 euro. Per le configurazioni a 7 posti (2+2+3 posti), invece, il prezzo sale a 34.900 e 36.500 euro.