JAECOO 5: il SUV che ridefinisce l’avventura all’aria aperta

Il nuovo JAECOO 5 si è imposto come un punto di riferimento tra i SUV-fuoristrada leggeri grazie alle sue straordinarie capacità off-road e all’integrazione di tecnologie d’avanguardia. Questo veicolo, pensato per gli amanti della mobilità all’aria aperta, combina la robustezza tipica di un fuoristrada con un comfort e una sicurezza senza compromessi, rendendo ogni avventura un’esperienza unica.

Alla base delle eccezionali prestazioni del JAECOO 5 c’è il rivoluzionario sistema ARDIS (All Road Drive Intelligent System), frutto della competenza globale di OMODA & JAECOO. Questo innovativo sistema permette al SUV di affrontare con facilità una vasta gamma di terreni, inclusi sabbia, neve, strade bagnate e percorsi urbani. Regolando in maniera intelligente i parametri del veicolo, ARDIS assicura una distribuzione di potenza continua e ottimale, garantendo prestazioni affidabili in ogni situazione.

Le sospensioni indipendenti, una dotazione esclusiva per il segmento, assicurano una guida stabile e confortevole anche su terreni accidentati, assorbendo efficacemente le vibrazioni e mantenendo il controllo del veicolo.

Il JAECOO 5 vanta una scocca in acciaio ad alta resistenza con una rigidità torsionale di ben 23.500 Nm/grado, offrendo una sicurezza e una durata eccezionali. Il cuore pulsante del veicolo è un motore 1.6T GDI ad alta efficienza, capace di fornire una coppia motrice immediata, ideale per affrontare sfide off-road e percorsi cittadini. Le ruote da 18 pollici e gli pneumatici più larghi della categoria migliorano la trazione, garantendo una guida sicura e piacevole su ogni tipo di strada.

Il JAECOO 5 non è solo forza bruta: è dotato di un sistema di guida assistita di livello L2, che include ben 19 funzioni avanzate di assistenza alla guida (ADAS). Queste tecnologie offrono maggiore controllo del veicolo, riducendo l’affaticamento durante lunghi viaggi e migliorando la sicurezza complessiva.

Tra le funzioni chiave spiccano il sistema di controllo in discesa (Hill Descent Control, HDC), che regola automaticamente la velocità del veicolo su terreni ripidi, e una visuale panoramica a 540°, che consente di affrontare strade strette e complesse in totale sicurezza.

Con il suo design robusto e innovativo, il JAECOO 5 incarna il motto del marchio: “From Classic, Beyond Classic”. Questo SUV rappresenta la scelta ideale per le nuove élite urbane che desiderano combinare l’avventura off-road con uno stile di vita moderno e raffinato.

Perfettamente equipaggiato per gestire le sfide più impegnative, il JAECOO 5 offre un equilibrio ideale tra prestazioni off-road, comfort e tecnologie avanzate. Che si tratti di esplorare sentieri sconosciuti o di affrontare la quotidianità urbana, il JAECOO 5 garantisce un’esperienza di guida senza precedenti.