FREITAG: le soluzioni per un viaggio senza pensieri

Quando si tratta di prepararsi per le vacanze, fare una check list per la valigia è diventato indispensabile. Ogni viaggiatore sa quanto sia facile dimenticare qualcosa di importante a casa, ma con gli accessori giusti, l’organizzazione diventa un gioco da ragazzi. FREITAG, il marchio svizzero noto per il riciclo di teloni di camion per creare borse e accessori unici, offre una gamma di prodotti perfetti per chi vuole partire senza stress.

Il borsone F512 di FREITAG è il compagno di viaggio ideale, grazie ai suoi spallacci imbottiti regolabili e ai due manici che permettono di utilizzarlo come preferite. È anche idoneo come bagaglio a mano, rendendolo perfetto per qualsiasi tipo di viaggio. Con un prezzo di 350 euro, questo borsone non solo garantisce comodità, ma anche resistenza e stile unico.

Non può mancare in valigia il beauty case F36 WAYNE, essenziale per custodire piccoli oggetti di grande importanza. Dotato di tasche interne, un pratico specchietto in acciaio lucido e un manico laterale, questo accessorio ti farà sentire a casa ovunque tu sia. Disponibile al prezzo di 120 euro, combina eleganza e funzionalità in un unico prodotto.

Per chi non può fare a meno del laptop anche in vacanza, FREITAG propone la custodia F421 SLEEVE. Adatta a laptop fino a 15 pollici, offre una protezione ottimale grazie alla fodera interna imbottita, al telone di camion resistente e alla chiusura in velcro. Il cordoncino esterno assicura ulteriore sicurezza, mentre il design policromo dona un tocco di unicità. Il prezzo è di 95 euro, un investimento intelligente per chi cerca qualità e stile.

Infine, la nuova shopper F700 ARROW, realizzata con airbag rottamati mai entrati in funzione e cinghie di tensione riciclate, è l’accessorio ideale da mettere in valigia. Leggera, robusta e facilmente comprimibile, questa borsa offre praticità e sostenibilità. Con un prezzo di 200 euro, rappresenta un’aggiunta preziosa per qualsiasi viaggiatore attento all’ambiente.