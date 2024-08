Gamma Husqvarna 2025: bentornata TE 125

Husqvarna presenta la nuova gamma Enduro 2025, un vero concentrato di tecnologia e prestazioni, composta da otto modelli – quattro a 2 tempi (2T) e quattro a 4 tempi (4T). Ogni modello è stato progettato con le più recenti tecnologie e componenti collaudate in gara, per offrire prestazioni al vertice della categoria. Tra le novità più attese, spicca il ritorno della TE 125, una moto pensata per i giovani rider che aspirano al podio.

La nuova TE 125 si distingue per dotazioni avanzate, tra cui l’iniezione elettronica nel corpo farfallato (TBI), un selettore di mappe, un cambio a 6 rapporti ravvicinati, sospensioni WP XACT e un impianto frenante e frizione idraulica Brembo. La qualità dei componenti Brembo è presente su tutti i modelli della gamma, insieme a nuove grafiche accattivanti e un forcellone rivisto che integra un nuovo guidacatena.

I quattro modelli a 2 tempi – TE 125, TE 150, TE 250 e TE 300 – si caratterizzano per leggerezza e un potenziale elevato, offrendo una manutenzione semplificata, una dinamica di guida eccellente e un’eccezionale qualità costruttiva. Questa gamma permette a piloti di ogni livello di sfruttare al massimo il vantaggio competitivo offerto da ciascun modello.

Per chi preferisce le enduro a 4 tempi, Husqvarna propone i modelli FE 250, FE 350, FE 450 e FE 501, equipaggiati con la più recente tecnologia in tutti i comparti. Questi modelli offrono ausili elettronici alla guida, tra cui il controllo di trazione e il Quickshifter, garantendo la potenza e la coppia necessarie per emergere su qualsiasi terreno.