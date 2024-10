Gardaland Magic Halloween: in arrivo il primo Venerdì da paura

Il secondo weekend di Gardaland Magic Halloween si avvicina e porta con sé un’atmosfera spaventosamente divertente per famiglie e giovani adulti che desiderano trascorrere momenti spensierati all’insegna dell’intrattenimento.

“Per Gardaland l’intrattenimento è una priorità assoluta”, racconta Sabrina de Carvalho, Amministratore Delegato Gardaland. “Per i nostri visitatori, il divertimento passa anche dall’entertainment: dalle Street Animation agli show, dagli spettacoli alla musica dal vivo, fino alle food & beverage experiences. Sono eventi che coinvolgono emotivamente e che fanno emergere la gioia di venire al parco per condividere momenti spensierati con la famiglia o gli amici vivendo esperienze coinvolgenti”

Le famiglie avranno la possibilità di immergersi in scenografie e animazioni che combinano il giusto mix di paura e divertimento. Tra le attrazioni offerte, spiccano la Street Animation da brivido, lo spettacolo “ANUBIS” ambientato nell’aldilà egizio al Gardaland Theatre, e il nuovo show “Il lamento degli abissi” nel Villaggio Inglese, dove una ciurma di pirati viene catturata dal canto di sinistre sirene. Inoltre, non mancheranno le avventure al cinema 4D con il cortometraggio “Dracula 4D”, che terrà grandi e piccoli con il fiato sospeso.

Per chi cerca emozioni più intense, venerdì 11 ottobre avranno ufficialmente inizio i Venerdì da Paura. Ogni venerdì, dalle 17:00 alle 22:00, il Parco si trasformerà in un universo horror grazie alle Scary Zone: due aree del Parco delimitate infestate da zombie e creature inquietanti. Le serate culmineranno in Piazza Jumanji con i ritmi travolgenti degli Scary DJ Set di DJ Eros, creando l’atmosfera perfetta per concludere la giornata con balli spettrali.

Grande attesa per “WRECKAGE – The Horror Experience”, un’esperienza horror riservata ai visitatori maggiori di 14 anni che riserverà macabre sorprese ai temerari che osano avventurarsi al suo interno. Il gran finale sarà, anche quest’anno, il 31 ottobre con l’Halloween Party, un evento esclusivo che trasformerà Piazza Jumanji in una discoteca all’aperto con DJ set fino a tarda notte.

Il Parco si trasforma così in un luogo magico e spaventosamente divertente, pronto a regalare emozioni indimenticabili a tutti i visitatori che vorranno vivere un’esperienza unica e coinvolgente durante il periodo di Gardaland Magic Halloween.