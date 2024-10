Husqvarna Vitpilen 801: l’essenza della guida su strada

Husqvarna ha svelato la sua ultima creazione, la Vitpilen 801, una moto che promette di dominare ogni strada, grazie a una combinazione perfetta tra estetica moderna, potenza e tecnologia avanzata. Con la sua linea ispirata al mondo roadster e un design che mescola aggressività e raffinatezza, la Vitpilen 801 è pronta a offrire un’esperienza di guida unica.

Al cuore di questa nuova due ruote troviamo il bicilindrico parallelo da 799 cc, una vera e propria gemma tecnologica. Questo motore, nonostante il suo peso ridotto a soli 52 kg (1,5 kg in meno rispetto al modello Norden 901), riesce a sviluppare ben 105 CV a 9.250 giri/min e una coppia massima di 87 Nm a 8.000 giri/min. Questi numeri collocano il propulsore tra i migliori della categoria, offrendo prestazioni di alto livello in ogni situazione.

Non è solo la potenza a rendere questo motore straordinario: grazie alla distribuzione bialbero in testa e a un sistema di lubrificazione avanzato con carter semi-secco e doppia pompa dell’olio, la Vitpilen 801 garantisce intervalli di manutenzione di 15.000 km, una caratteristica che la rende estremamente pratica per chi cerca un mezzo affidabile e performante.

Una delle caratteristiche principali della Vitpilen 801 è l’ampio ventaglio di ausili elettronici pensati per rendere la guida sicura e personalizzabile. Tra questi spicca la possibilità di scegliere tra quattro riding mode: Street, Sport, Rain e Dynamic, quest’ultima completamente personalizzabile in base alle preferenze del pilota. A questo si aggiungono tecnologie come il quickshifter Easy Shift, che permette cambi marcia rapidi senza l’uso della frizione, l’ABS Bosch e il controllo di trazione cornering, per garantire un controllo totale anche nelle curve più impegnative.

La ciclistica della Vitpilen 801 è stata progettata per offrire un’esperienza di guida agile e precisa. Il telaio in acciaio al cromo-molibdeno è ottimizzato per ridurre il peso totale della moto, conferendole una leggerezza e una maneggevolezza eccezionali. Le sospensioni WP APEX, con escursioni di 140 mm all’anteriore e 150 mm al posteriore, sono regolabili e garantiscono un comfort di guida su qualsiasi tipo di fondo stradale. Inoltre, i cerchi fusi in lega da 17” sono abbinati a pneumatici Michelin Road 6, sinonimo di aderenza e stabilità anche nelle condizioni più critiche.

La sicurezza è un altro pilastro fondamentale della Vitpilen 801, che monta un impianto frenante J.Juan di fascia alta, supportato dall’ABS Bosch. Inoltre, la frizione antisaltellamento Power Assist Slipper Clutch (PASC) contribuisce a mantenere la stabilità nelle frenate più aggressive e migliora la trazione nelle accelerazioni più intense.

Il comfort tecnologico della Vitpilen 801 è garantito dal display TFT da 5 pollici con vetro minerale antiriflesso, che permette una perfetta visibilità delle informazioni anche sotto il sole. Grazie all’app Ride HusqvarnaMotorcycles, collegabile alla moto tramite la Connectivity Unit, il pilota può usufruire di funzioni avanzate come la navigazione Turn-by-Turn, la gestione delle chiamate e la selezione musicale direttamente dal display.