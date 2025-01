Hyundai al Salone di Bruxelles con tre importanti novità

Al 101° Brussels Motor Show, in programma dal 10 al 19 gennaio 2025, Hyundai mette in mostra INSTER, il city-SUV 100% elettrico dal design iconico che apre una nuova era per la mobilità cittadina. Al suo fianco, per la prima volta in Europa, anche la versione del modello più votata all’outdoor – INSTER Cross – e INITIUM, il concept FCEV a idrogeno che anticipa un nuovo modello di produzione a celle a combustibile e introduce il nuovo linguaggio stilistico del brand “Art of Steel”.

City-SUV dal design immediatamente iconico, INSTER definisce un nuovo standard per i veicoli elettrici compatti. Con un’autonomia di 370 km (WLTP), leader del segmento, la capacità di ricarica rapida di serie, spazi interni di categoria superiore e caratteristiche di sicurezza e connettività avanzate, INSTER è progettata per rivoluzionare la vita urbana e non solo. Il suo design compatto ma spazioso combina materiali eco-friendly e tecnologie all’avanguardia per offrire doti di praticità e versatilità senza pari.

INSTER Cross è la variante del modello pensata per gli esploratori urbani e gli amanti della vita all’aria aperta, con elementi di design esclusivi e ispirati alla vita all’aperto. Caratterizzata da un’autonomia elettrica fino a 360 km (WLTP), elementi di design protettivi all’anteriore e al posteriore, cerchi da 17’’ dedicati e portapacchi sul tetto – oltre a un’esclusiva finitura verde opaca per la carrozzeria – INSTER Cross è in grado di conciliare gli spostamenti in città con le fughe del fine settimana.

Il concept INITIUM rappresenta la visione di Hyundai per la nuova generazione di veicoli a celle a combustibile a idrogeno, erede della tradizione iniziata con ix35 Fuel Cell (2013, prima auto FCEV al mondo ad essere prodotta in serie) e proseguita con NEXO (2018). Grazie alla tecnologia avanzata a idrogeno, a un’autonomia stimata di oltre 650 km e a un motore da 150 kW, INITIUM coniuga prestazioni elevate e sostenibilità. Il linguaggio stilistico “Art of Steel” unisce eleganza e robustezza a una grande praticità, mentre la funzionalità V2L trasforma l’auto in una vera e propria power bank mobile. INITIUM anticipa un nuovo modello a celle a combustibile, la cui produzione è prevista per la prima metà del 2025.

INITIUM è un ulteriore tassello nella visione più ampia legata all’idrogeno di Hyundai. L’azienda vede infatti nell’idrogeno una fonte di energia pulita e versatile, fondamentale per raggiungere un futuro a zero emissioni, abbracciando oltre alle vetture anche la logistica e il trasporto pesante, come dimostrano i camion XCIENT Fuel Cell, già operativi sulle strade europee e internazionali. L’impegno di Hyundai si estende però anche oltre la mobilità, coprendo l’intera catena del valore dell’idrogeno.

In qualità di leader globale nell’ecosistema dell’idrogeno grazie al marchio HTWO, Hyundai sta accelerando la transizione energetica con obiettivi strategici che includono il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2045, lo sviluppo di metodi innovativi per la produzione di idrogeno e l’integrazione di mobilità ed energia attraverso la piattaforma HTWO Grid.