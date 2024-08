Hyundai e Amsterdam Fashion Week insieme per promuovere la moda sostenibile

Hyundai Motor Europe ha recentemente stretto una collaborazione di rilievo con l’Amsterdam Fashion Week (AFW) per promuovere la moda sostenibile in Europa. Questa partnership rappresenta un importante passo avanti nell’impegno costante di Hyundai per la sostenibilità e l’innovazione, in linea con la sua visione “Progress for Humanity”.

L’obiettivo comune di Hyundai e AFW è quello di creare un futuro più sostenibile attraverso il design all’avanguardia e le pratiche di economia circolare. Per celebrare questa collaborazione, Hyundai realizzerà una collezione esclusiva utilizzando i materiali dei sedili di Hyundai INSTER, tra cui un tessuto ricavato da bottiglie in PET riciclate. Questo approccio evidenzia l’impegno di Hyundai per l’upcycling e il design sostenibile, trasformando materiali di scarto in prodotti di alta qualità e alla moda.

Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing, Prodotto e PR di Hyundai Motor Europe, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione affermando: “La partnership con Amsterdam Fashion Week è un altro esempio della nostra dedizione al progresso e alla sostenibilità. Attraverso questa collaborazione, speriamo di mettere in evidenza l’importanza dell’economia circolare e sostenere le menti innovative che stanno guidando il cambiamento”.

Inoltre, durante l’AFW, Hyundai supporterà il marchio circolare MARTAN, con l’obiettivo di ispirare altre aziende ad adottare pratiche sostenibili e contribuire a un futuro migliore per le generazioni future. Laura Rathai, Marketing Director di Hyundai Motor Europe, ha dichiarato: “Collaborare con MARTAN è una scelta naturale per Hyundai, perfettamente in linea con il nostro impegno per un futuro più sostenibile.”

L’Amsterdam Fashion Week si terrà dal 2 al 6 settembre e presenterà una vasta gamma di stilisti, brand ed eventi incentrati sulla moda sostenibile. Questa piattaforma offre uno sguardo sull’industria della moda attraverso interviste, resoconti di sfilate e articoli di cronaca, ma copre anche le discipline creative che spesso si intrecciano con la moda, come bellezza, arte e interior design.