Hyundai svela i primi dettagli di IONIQ 9

Hyundai ha pubblicato oggi le immagini teaser dell’attesissima IONIQ 9, un SUV a sette posti completamente elettrico che rappresenta un’importante svolta nel cammino dell’azienda verso un futuro a zero emissioni. Con questo nuovo modello, Hyundai rafforza il suo impegno costante verso l’elettrificazione, ponendo la IONIQ 9 al vertice della gamma IONIQ.

Il numero “9” nel nome IONIQ 9 simboleggia infatti il posizionamento di punta di questo SUV nella linea elettrica di Hyundai, segnando al contempo il debutto dell’azienda nel segmento dei SUV elettrici di grandi dimensioni. Seguendo il successo dei modelli IONIQ 5 e IONIQ 6, anche IONIQ 9 punta a ridefinire l’esperienza dei veicoli elettrici grazie a un interno spazioso e confortevole, reso possibile dall’acclamata Electric-Global Modular Platform (E-GMP) di Hyundai Motor Group.

Uno dei tratti distintivi di IONIQ 9 è il suo design “Aerosthetic”, un’innovativa combinazione di prestazioni aerodinamiche e fascino estetico. Questo approccio trae ispirazione dal mondo nautico, con linee esterne slanciate e interni ampi e accoglienti, simili a quelli delle imbarcazioni. La linea del tetto continua e curva, unita al passo allungato, garantisce infatti un ampio spazio per tutti i passeggeri, compresi quelli della terza fila, rendendo IONIQ 9 un’auto ideale per le famiglie e per i viaggi di gruppo.

Gli sketch pubblicati da Hyundai rivelano ulteriori dettagli di design che esaltano la qualità complessiva del modello. Le linee di carattere che attraversano la fiancata ricordano l’eleganza del tradizionale Hanbok coreano, un omaggio alle radici culturali dell’azienda. I fari anteriori sono impreziositi dai caratteristici Parametric Pixel, firma luminosa che caratterizza l’intera famiglia IONIQ. Anche i cerchi multirazza contribuiscono alla dinamicità e all’eleganza del SUV, integrandosi perfettamente nel design unico di IONIQ 9.

Con IONIQ 9, Hyundai guarda decisamente al futuro dei veicoli elettrici, elevando spaziosità e comfort a nuovi standard. A partire da oggi, Hyundai inizierà a pubblicare una serie di contenuti teaser attraverso i suoi canali social, in attesa dell’anteprima mondiale di IONIQ 9, prevista per novembre. Maggiori dettagli sulla World Premiere saranno resi noti nei prossimi giorni.

Il lancio di IONIQ 9 arriva in un momento storico per Hyundai, che ha recentemente raggiunto un traguardo notevole: 100 milioni di veicoli prodotti. A simboleggiare la transizione dell’azienda verso l’elettrificazione, il veicolo numero “un milione e uno” è stata proprio una EV, una IONIQ 5. Hyundai resta fermamente orientata verso un futuro sostenibile, puntando a raggiungere 2 milioni di vendite di veicoli elettrici entro il 2030.