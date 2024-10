JAECOO 7: il SUV urbano che non teme l’off-road

Presentato nell’aprile del 2023 al Salone di Shanghai, JAECOO 7, il SUV urbano di Chery che, insieme con OMODA 5, è arrivato in Italia, ha rapidamente guadagnato popolarità, conquistando consensi tra gli automobilisti di tutto il mondo nei mercati dove è già in vendita. La sua ascesa è stata agevolata dai contenuti tecnologici di rilievo e da un design moderno e personale che reinterpreta l’estetica dei fuoristrada classici, fondendo robustezza ed eleganza in modo armonico.

In JAECOO 7, potenza e stile convivono in perfetto equilibrio. Il nome stesso di questo modello è il risultato della crasi tra le parole tedesche Jäger, che significa “cacciatore”, e cool, termine che esprime stile e tendenza. Questa sintesi rappresenta perfettamente il carattere distintivo e moderno di JAECOO 7, un SUV dalla personalità unica. Il concetto di “cacciatore” emerge chiaramente nel design: linee decise, silhouette imponente e una grande griglia anteriore esagonale con linee verticali e logo oversize sul cofano. Questi dettagli evocano forza, passione e determinazione.

Ma JAECOO 7 non è solo sinonimo di potenza; è anche un’icona di eleganza. La parola “cool” si riflette nelle scelte stilistiche che seguono un’estetica minimalista. Le superfici pulite e equilibrate, il tetto spiovente, la firma luminosa a tutta larghezza sul retro, le luci diurne a matrice LED, gli specchietti con inserti cromatici, e le maniglie a filo estraibili elettricamente danno al SUV un look moderno e raffinato. I cerchi in lega da 19 pollici completano il profilo, conferendogli un aspetto accattivante e robusto.

Gli interni del JAECOO 7 combinano raffinatezza e innovazione. L’abitacolo, progettato per offrire il massimo comfort, è spazioso e sicuro. Ogni comando è a portata di mano, con un display centrale da 14” che integra le principali funzioni di controllo del veicolo, un sistema di infotainment all’avanguardia e un selettore del cambio elettronico in stile “jet fighter”. Sono presenti anche il sistema di ricarica wireless ad alta potenza, che riporta il telefono al 100% in soli 40 minuti, e una funzione di allerta nel caso in cui lo smartphone venga dimenticato a bordo. I materiali, piacevoli al tatto e di alta qualità, contribuiscono a creare un ambiente di guida confortevole, ulteriormente valorizzato da un tetto panoramico di 1,1 metri quadrati, che inonda l’abitacolo di luce naturale. Di notte, un sistema di illuminazione con 64 colori dinamici crea un’atmosfera coinvolgente e contemporanea.

Il comfort è amplificato dai sedili regolabili con supporto laterale, che assicurano sicurezza e stabilità su qualsiasi tipo di percorso. La funzione di memoria, la gestione della seduta a sei vie e la ventilazione e riscaldamento dei sedili anteriori offrono un’esperienza di guida personalizzata. Infine, l’impianto audio Sony con otto altoparlanti garantisce un suono potente e pulito, trasformando ogni viaggio in un piacere.

JAECOO 7 si distingue anche per la sua meccanica di alto livello: un motore turbo benzina abbinato a un cambio automatico a doppia frizione e alla trazione integrale intelligente AWD. Il cuore del veicolo è un quattro cilindri sovralimentato da 1,6 litri, che sviluppa una potenza di 145 CV, parte della famiglia di motori ACTECO del Gruppo Chery. Questo motore integra tecnologie avanzate come la combustione intelligente iHEC e una pompa dell’olio a portata variabile, che ottimizza consumi ed efficienza. Il cambio a doppia frizione, con un’efficienza del 98%, permette cambi di marcia rapidi in soli 0,2 secondi, mentre la trazione integrale “Intelligent AWD” offre una ripartizione della coppia fino a 50/50 tra i due assi, con sette programmi di guida, di cui quattro dedicati a condizioni fuori strada.

La sicurezza è un punto cardine di JAECOO 7, realizzato per il 80% in acciai altoresistenziali con zone di assorbimento d’urto a deformazione progressiva, in linea con le normative europee. Nonostante non sia ancora stata sottoposta ai test Euro NCAP, ha già superato diverse prove di sicurezza. Di serie, offre airbag anteriori, laterali e a tendina, attacchi ISOFIX per i seggiolini, gruppi ottici FULL-LED e una suite di 21 sistemi di assistenza alla guida (ADAS), gestiti da una telecamera anteriore multifunzionale e tre radar.

Il JAECOO 7 è proposto con un motore benzina, con prezzi che partono da 33.900 euro per la versione Premium 2WD e arrivano a 37.900 euro per la versione Exclusive 4WD. Un’offerta di livello per chi cerca un SUV capace di coniugare prestazioni, stile e sicurezza.