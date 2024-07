Kia: una EV9 per il soccorso avanzato all’AVIS di Cologno Monzese

Kia Italia ha recentemente consegnato una Kia EV9 attrezzata per il soccorso avanzato all’Associazione AVIS Cologno Monzese ODV. Questa iniziativa è frutto del successo ottenuto durante la Stramilano 2024, in cui Kia ha raggiunto un vasto pubblico attraverso il “Kia Unstoppable Energy” a Piazza Duomo, risultando in oltre 300 partecipazioni.

La Kia EV9, un SUV 100% elettrico di punta della casa automobilistica, è stata donata al Presidente di AVIS di Cologno Monzese per potenziare il parco mezzi dell’associazione. Questa iniziativa si inserisce nella strategia di Corporate Social Responsibility di Kia, dimostrando il suo impegno nel contribuire al benessere della comunità.

Caratterizzata da dimensioni generose, autonomia di guida fino a 563 chilometri e tecnologia ADAS di terzo livello, la Kia EV9 è perfettamente adatta a essere utilizzata come automedica per il soccorso avanzato. Il veicolo si distingue per il suo design sofisticato, la connettività all’avanguardia e la versatilità, offrendo spazio per sei o sette passeggeri.

Kia Corporation, con la sua vasta esperienza nel settore della mobilità, mira a ispirare i clienti attraverso iniziative come questa. Fondata nel 1944, Kia vanta una presenza globale e si impegna nella diffusione dei veicoli elettrici e di servizi di mobilità innovativi.

La donazione della Kia EV9 per il soccorso avanzato testimonia l’impegno di Kia nel promuovere azioni concrete per il bene comune e nell’ispirare il movimento verso un futuro più sostenibile.