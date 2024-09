“LA CITTÀ ADDOSSO” è il nuovo singolo de LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

“La Città Addosso”, il nuovo singolo de La Rappresentante di Lista (LRDL), sarà disponibile a partire da venerdì 27 settembre sotto le etichette Woodworm/Numero Uno/Sony Music Italy, con la possibilità di presalvarlo già da ora. Questo brano rappresenta un ulteriore passo verso il nuovo album del duo, composto dalla cantante, attrice e autrice Veronica Lucchesi e dal polistrumentista, autore e produttore Dario Mangiaracina. Sebbene non siano ancora stati rivelati dettagli sul progetto discografico in arrivo, il percorso è stato già anticipato lo scorso anno con il singolo “Paradiso”.

“La Città Addosso” si inserisce nel lungo viaggio musicale intrapreso da LRDL ormai 13 anni fa. Un viaggio che, pur mantenendo un suono riconoscibile, non smette mai di evolversi, alla continua ricerca di nuove direzioni musicali e spunti poetici. In questo brano, il duo affronta ancora una volta il tema dell’emotività umana, intrecciandola con le dinamiche sociali e culturali della città. La strofa, intima e personale, si trasforma in un ritornello carico di dolore e nostalgia, un riflesso delle tensioni sociali e del disagio che la città può generare.

Questa tematica non è nuova nel repertorio de La Rappresentante di Lista. La loro musica ha sempre cercato di esplorare profondamente le emozioni umane e di metterle in relazione con il contesto che le circonda. Anche in “La Città Addosso” si percepisce questa tensione tra la ricerca interiore e l’esterno. Musicalmente, il brano riporta in scena quel suono caratteristico del duo, che continua a evolversi, mescolando influenze del passato con la propria discografia e proiettandosi verso il futuro, mantenendo sempre una vena fortemente contemporanea.

Questa energia sonora verrà riproposta anche dal vivo nel prossimo tour autunnale del 2024. LRDL 2024 TOUR vedrà infatti Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina tornare sui palchi dei principali club italiani a partire da novembre, accompagnati dai musicisti che li hanno affiancati nel corso degli anni. Questi stessi musicisti, che hanno contribuito sia nelle esibizioni live che nelle sessioni di registrazione del nuovo album, rappresentano il perfetto collegamento tra l’attività in studio e quella dal vivo, un elemento fondamentale per il sound di LRDL.

L’attesa per “La Città Addosso” e il nuovo album cresce, mentre il viaggio musicale de La Rappresentante di Lista continua, pronto a stupire ancora una volta.