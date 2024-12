La Piste Bleue: il primo Experience Center di Alpine Le Mans

Alpine sceglie Le Mans, la città simbolo della 24 Ore di Le Mans, per lanciare un progetto ambizioso e coinvolgente: il suo primo Experience Center, denominato La Piste Bleue Alpine – Le Mans. Questo spazio innovativo offre a tutti gli appassionati e curiosi la possibilità di entrare nel mondo Alpine, scoprendo da vicino l’essenza della Marca e provando le emozioni di guida che solo A290 e l’intera gamma A110 sanno regalare sul celebre Circuito Bugatti.

Presso La Piste Bleue Alpine – Le Mans, i visitatori potranno prendere parte a sessioni di guida sotto la supervisione di istruttori qualificati, immergendosi così in sensazioni di guida fuori dal comune. Ma non solo: l’Experience Center offre workshop tecnici e visite guidate immersive che ripercorrono la mitica storia della 24 Ore di Le Mans, rendendo omaggio a un patrimonio sportivo senza tempo.

Antonino Labate, Direttore Vendite, Marketing e Customer Experience di Alpine, ha dichiarato: «La Piste Bleue Alpine – Le Mans è un posto dedicato agli appassionati di auto, ma anche ai curiosi; si possono scoprire nuove sensazioni e vivere una full immersion nel mondo Alpine. Sarà un ponte tra il passato e il futuro di Alpine».

Il nuovo centro si trova in una posizione d’eccellenza, ai margini del Circuito Bugatti, lungo il Chemin aux Bœufs e a pochi passi dall’ingresso sud del circuito della 24 Ore di Le Mans. L’edificio di 450 m², progettato per riflettere i valori della Marca, utilizza materiali che raccontano la filosofia di Alpine: il metallo, chiaro riferimento alla carrozzeria e al telaio in alluminio della leggendaria A110, simbolo di leggerezza, resistenza e riciclabilità.

Il design esterno, dominato dal blu Alpine, richiama immediatamente la prima Berlinetta A110, aggiungendo un tocco iconico che celebra la tradizione e l’innovazione del brand.

Tra i programmi esclusivi offerti da La Piste Bleue Alpine – Le Mans, spicca l’area dedicata alle performance, con tre tribune dotate di 10 sedili sportivi Alpine A110 S e un maxi-schermo con impianto audio premium, fornito da Devialet. L’azienda francese, eccellenza nel campo dell’ingegneria acustica, ha equipaggiato lo spazio con sette casse Phantom I, unendo estetica e qualità del suono per offrire un’esperienza immersiva durante le sessioni di guida e le gare.

Il cuore pulsante del centro sarà la Hall of Fame Alpine, uno spazio dedicato alla gloriosa storia di Alpine alla 24 Ore di Le Mans. Qui saranno esposti oggetti originali e unici, come caschi e tute utilizzati dai piloti nelle edizioni precedenti, cerchi e pneumatici della A424, protagonista nelle gare di endurance, e soprattutto il Trofeo 2019 della 24 Ore di Le Mans.

La collaborazione con l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) ha reso possibile la creazione di questo spazio, trasformando un luogo simbolico come Le Mans in una casa per Alpine e i suoi appassionati.