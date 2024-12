Le nuove borse FREITAG riflettenti: stile e sicurezza per chi pedala in città

FREITAG, il brand svizzero celebre per le sue creazioni sostenibili, lancia due nuove borse ideali per chi vive la città su due ruote: la borsa a tracolla F685 HENRY e lo zaino F691 GLEASON, già disponibili online e negli F-Store.

Le nuove Reflected Bags di FREITAG rappresentano un perfetto equilibrio tra innovazione e rispetto per l’ambiente. Realizzate con vecchi teloni di camion, simbolo distintivo del marchio, combinano materiali robusti ricavati da bottiglie in PET riciclate, cinture di sicurezza scartate e bande riflettenti. Il risultato è un’estetica unica che unisce funzionalità, sostenibilità e stile, con un tocco di sicurezza in più grazie ai truck reflectors, ideali per chi pedala in città, anche di notte.

La borsa a tracolla F685 HENRY si distingue per il suo design pratico e il volume variabile, rendendola una compagna perfetta per chi è sempre in movimento. Grazie alla tracolla regolabile e alla cintura aggiuntiva a tre punti, garantisce massima stabilità e comfort, anche durante gli spostamenti in bicicletta. Disponibile al prezzo di 295 euro.

Lo zaino F691 GLEASON offre uno spazio ampio e modulare, ideale per lunghi viaggi o giornate particolarmente intense. I suoi scomparti multipli assicurano organizzazione e praticità, mantenendo uno stile inconfondibile. Un accessorio versatile che combina estetica e utilità, proposto al prezzo di 355 euro.

Le nuove Reflected Bags di FREITAG sono già acquistabili sul sito ufficiale e nei negozi F-Store, pronte a conquistare gli amanti della mobilità urbana con il loro design innovativo e sostenibile.