Mazda presenta l’esperienza dell’artigianato creativo a Homo Faber 2024

Mazda Italia ha recentemente partecipato ad Homo Faber 2024, una vetrina sull’artigianato contemporaneo che celebra il ruolo essenziale degli oggetti realizzati a mano nella vita quotidiana. Questo evento, organizzato dalla Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship, ha coinvolto oltre 400 artigiani provenienti da 70 Paesi del mondo, i quali hanno presentato più di 800 oggetti di pregio. Il tema “Il viaggio della vita”, ideato dalla Vicepresidente della Fondazione Hanneli Rupert, ha permesso di esplorare il rapporto tra artigianato e vita umana*, e i Direttori Artistici Luca Guadagnino e Nicolò Rosmarini hanno contribuito a rendere l’esposizione ancora più suggestiva.

Durante l’evento di anteprima a Venezia, Mazda ha presentato la propria tradizione di Kodo Design, Monozukuri e artigianato Takumi, offrendo workshop interattivi che hanno permesso ai visitatori di partecipare attivamente alla creazione di manufatti artigianali. Ikuo Maeda, Global Head of Design di Mazda, ha sottolineato l’importanza di creare forme belle attraverso l’artigianato giapponese, affermando che Mazda punta a suscitare emozioni e sensazioni positive nei suoi prodotti.

La presenza di Mazda a Homo Faber 2024 ha permesso ai visitatori di immergersi nella filosofia e nell’impegno artigianale del marchio. In particolare, i laboratori di creazioni con la carta e di rilegatura hanno offerto l’opportunità di partecipare attivamente alla realizzazione di manufatti artigianali, seguendo le tecniche apprese direttamente dai maestri artigiani presenti all’evento.

Homo Faber 2024 è un’occasione unica per celebrare chi crea e realizza attraverso l’artigianato, e Mazda ha dimostrato il proprio impegno nella valorizzazione di queste antiche tradizioni. Per ulteriori informazioni sulle attività di Mazda a Homo Faber 2024 e per partecipare ai prossimi workshop e mostre, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento.