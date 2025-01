Mirabello Carrara presenta la nuova collezione Philipp Plein a Maison et Objet 2025

Dal 16 al 20 gennaio 2025, l’edizione invernale di Maison et Objet ha trasformato Parigi nel palcoscenico internazionale del design e dell’home fashion. Tra i protagonisti della manifestazione, Mirabello Carrara, luxury division del Gruppo Caleffi e leader nel settore Home Fashion, ha svelato le sue novità per la stagione autunno/inverno 2025.

Punto centrale dell’esposizione è stata la presentazione della nuova collezione Philipp Plein, nata dalla recente collaborazione tra le due prestigiose Maison. Questa linea esclusiva cattura perfettamente lo spirito anticonformista e audace del celebre marchio di moda, fondendo l’eccellenza artigianale con il lusso contemporaneo. Esagoni, lettering, monogrammi e il caratteristico teschio, accompagnati da stampe jungle e animalier, definiscono l’estetica di una collezione che sorprende per i suoi dettagli ricercati, come cristalli, bordature in passamaneria, glitter e ricami raffinati.

Le proposte per il letto includono trapunte, completi copripiumino e completi letto realizzati in pregiato raso, perfetti per arricchire anche il living grazie a plaid e cuscini in seta stampata o velluto decorato con cristalli. La collezione si estende inoltre al mondo del bagno con un’offerta di luxury bath linen dal carattere glam: accappatoi a scialle, set viso e ospite e teli in soffice spugna 100% cotone, impreziositi da dettagli esclusivi come monogrammi glitterati e cinture a fascia.

L’allestimento dello stand ha rappresentato un vero e proprio trionfo scenografico, riflettendo appieno lo stile audace della collezione. Due letti riccamente vestiti e tre manichini dorati hanno dominato lo spazio, giocato su un’estetica black and gold. Pareti effetto marmo nero, impreziosite dal monogramma Philipp Plein al centro, e due lampadari con pendenti dorati hanno completato un’atmosfera di straordinario impatto visivo.

La collezione Philipp Plein sarà disponibile in Italia a partire da settembre 2025, pronta a portare nelle case un’interpretazione inedita e dirompente del lusso.