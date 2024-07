Moto Guzzi: dal 13 al 15 settembre torna Open House

Torna, dal 12 al 15 settembre, Open House, la grande festa di Moto Guzzi che, ogni anno, chiama a raccolta, a Mandello del Lario, migliaia appassionati di un marchio unico al mondo.

Il via alla festa sarà dato giovedì 12 settembre, quando partirà il ricchissimo programma del Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi. Il 13, il Museo Moto Guzzi aprirà le porte all’edizione 2024 di Open House, accogliendo le migliaia di visitatori attesi. La storica fabbrica di via Parodi sta vivendo una rinascita grazie a un progetto rivoluzionario. I lavori in corso, che proseguiranno nei prossimi mesi, restituiranno a Mandello un impianto all’avanguardia, che produrrà le Moto Guzzi del futuro, e uno spazio nuovo, aperto e accessibile al pubblico. Sarà un centro di aggregazione per la comunità e una meta per appassionati motociclisti da tutto il mondo.

In questa edizione di Open House, il Museo Storico, con la sua preziosa collezione di oltre 150 Moto Guzzi di ogni epoca, sarà il protagonista nell’accogliere i visitatori.

Come sempre, il MOTO GUZZI OPEN HOUSE metterà al centro della festa la passione per la moto, offrendo test ride gratuiti delle moto della gamma Moto Guzzi. Sui percorsi mozzafiato che si snodano lungo il lago, sarà possibile provare le classiche V7 e V85, così come la V100 e la Stelvio, equipaggiate con il nuovo motore “Compact Block” da un litro, raffreddato a liquido.

Lo shop dell’Aquila darà l’opportunità di fare acquisti con il merchandising e gli accessori targati Moto Guzzi. Il programma del Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi è ricchissimo e, come sempre, coinvolgerà l’intero paese di Mandello del Lario, pronto ad accogliere il mondo dei Guzzisti e a offrire una grande dose di emozioni ed eventi.