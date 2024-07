Nasce DOBA: un canale digitale per prenotare una DACIA

I consumatori di oggi hanno aspettative che cambiano continuamente, e la digitalizzazione della vita quotidiana ha coinvolto numerosi settori. Acquistare prodotti e servizi online è diventato un comportamento comune, e DACIA ha deciso di seguire questa tendenza per soddisfare le aspettative dei clienti, offrendo loro diversi canali di contatto con il marchio.

L’obiettivo è consentire ai clienti di gestire il loro rapporto con DACIA sia fisicamente che digitalmente. Per raggiungere questo scopo, è stato lanciato DOBA, DACIA Omnichannel Business Acceleration, un programma che permette di prenotare una nuova DACIA online, magari mentre si è comodamente seduti sul divano.

L’utente accede al sito DACIA, seleziona il modello di interesse e decide se configurare completamente il veicolo o scegliere tra alcune configurazioni fisse che garantiscono la consegna prioritaria. Per procedere alla prenotazione, il cliente deve prima creare un account in My DACIA che gli permetterà, in seguito, anche di monitorare lo stato di avanzamento del suo ordine.

Una volta fatto, sceglie la Concessionaria presso cui desidera effettuare l’ordine di acquisto del veicolo, perché il perfezionamento del contratto avverrà fisicamente presso il dealer. Il costo del servizio è di 150 euro importo che vengono pagati attraverso la piattaforma Stripe con carta di credito o Google Pay.

Una volta concluso il processo, il cliente verrà contattato prima da un DACIA Guide che potrà fornire eventuali ulteriori delucidazioni sulla modalità di acquisto e sul modello selezionato; solo successivamente il Concessionario scelto dal cliente contatterà quest’ultimo per fissare un appuntamento in salone ed effettuare l’ordine. In tal caso i 150 euro del servizio di prenotazione vengono restituiti al cliente.

I primi modelli a poter essere ordinati online sono le novità di questo 2024: Nuovo Duster e Nuova Spring 100% elettrica.

La prenotazione garantisce all’utente il diritto ad avere al momento dell’ordine le stesse condizioni di acquisto presenti al momento della configurazione on line. Nel caso di nuovo Duster, inoltre, DOBA garantisce la priorità di consegna rispetto ad un ordine fatto in fabbrica se il Cliente sceglie tra una delle pre-configurazioni presenti su www.dacia.it