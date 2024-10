New Balance riporta in vita un’icona: la sneaker 740 fa il suo ritorno

New Balance annuncia con entusiasmo il ritorno della sneaker 740, un modello che ha segnato un’epoca e che si prepara a fare il suo debutto in una versione aggiornata nell’autunno di quest’anno. Icona degli anni 2000, la 740 è stata originariamente concepita come scarpa da corsa, ma oggi si trasforma in un vero e proprio must-have per il guardaroba di tutti i giorni, mantenendo intatta la sua essenza originale.

Fin dai suoi esordi, la 740 è stata amata dai corridori per le sue eccellenti performance e per il comfort superiore. Il modello ha saputo conquistare anche chi non correva, diventando un riferimento per chi cercava stile e affidabilità. La sua popolarità senza tempo ha creato una fan base fedele, che oggi può celebrare il suo ritorno in una versione rinnovata e adattata alle esigenze moderne.

“La 740 non è una semplice reinterpretazione, ma una vera riscoperta di ciò che ha reso speciale il modello originale”, ha dichiarato Brian Lynn, Vicepresidente Globale del settore Lifestyle di New Balance. “Abbiamo preservato l’essenza della scarpa, assicurandoci che questa nuova versione offra lo stesso comfort amato dai runner, ma con un design perfetto per i guardaroba moderni.”

Un perfetto equilibrio tra tecnica e stile, la nuova 740 è la fusione ideale di funzionalità e moda. Le caratteristiche tecniche che l’hanno resa un punto di riferimento per i corridori, come la suola ammortizzata e la tomaia traspirante, restano centrali nel design, ma oggi sono affiancate da un’estetica che si adatta anche agli outfit casual di ogni giorno.

La New Balance 740 sarà disponibile a livello globale presso rivenditori selezionati e sul sito web ufficiale del marchio. Con questo ritorno, New Balance invita i suoi fan a riscoprire un classico senza tempo che continua a ridefinire gli standard di comfort e stile.