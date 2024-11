Nike debutta in Fortnite con “Kicks”: un nuovo livello di personalizzazione per i gamer

Nike continua a ispirare una nuova generazione di atleti e fan, portando l’energia dei suoi iconici brand su piattaforme e franchise amati in tutto il mondo. Questa volta, l’azienda si unisce a Epic Games, leader del settore, come partner di lancio per una novità entusiasmante: “Kicks”, un cosmetico dedicato alle calzature all’interno del popolare videogioco Fortnite: le scarpe

La prima serie di scarpe, disponibile in game dal 21 novembre, permetterà di personalizzare gli outfit dei personaggi di Fortnite con iconiche scarpe Nike e Jordan, oltre a modelli esclusivi per Fortnite, per portare l’espressione di sé a un livello ancora superiore.

La collaborazione punta a connettere il mondo del gaming con quello dello sport e della moda, offrendo ai fan un’esperienza unica e coinvolgente.

Questa iniziativa non è solo un’operazione di marketing, ma un vero e proprio invito per atleti, gamer e appassionati di cultura pop a scoprire nuove modalità di interazione con i loro brand preferiti. Nike e Jordan dimostrano ancora una volta di essere all’avanguardia, trovando il perfetto equilibrio tra innovazione, sport e intrattenimento digitale.