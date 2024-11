Niù: un viaggio nel Gujarat per la collezione F/W 2024-25

L’anima del brand Niù si libera, viaggia, esplora il mondo – un’avventura che va oltre la moda, verso la scoperta di culture diverse e profonde. Per la collezione Autunno/Inverno 2024-25, Niù porta la sua anima cosmopolita fino in India, scegliendo come musa ispiratrice il Gujarat, una regione affascinante, lontana dai riflettori, eppure carica di storia, tradizione e arte secolare.

In questa nuova collezione, il brand punta su accessori versatili e vivaci, elementi perfetti per completare ogni outfit con stile e personalità. Ogni pezzo racconta una storia, ogni dettaglio è un richiamo a questa terra lontana: dalle sciarpe e cappelli in maglia, ai guanti in nappa, fino alle borse in pelle e tote bag in tessuto Kitenge. E non è tutto: la collezione si arricchisce di collane, cinture a fascia ricamate, bracciali e persino calzini, perché ogni accessorio conta nel creare il look perfetto.

La palette cromatica della collezione è ispirata proprio al viaggio di Niù in India: le sfumature metalliche dell’argento Chandi, del rame Tambu e dell’oro Sonu si fondono con le tonalità stagionali. Tra queste, spiccano l’azzurro iolite, il senape, il rosso rajas, il fucsia, il cardamomo e il pervinca, che creano combinazioni inedite e suggestive.

Con questa nuova collezione, Niù non si limita a proporre un’estetica raffinata e internazionale, ma offre un’esperienza di viaggio attraverso i tessuti, le forme e i colori. Un invito a esplorare, a sognare, a lasciarsi trasportare dalle emozioni che solo l’incontro tra culture può donare.