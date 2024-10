North Sails Apparel e SCALPERS insieme per una collezione esclusiva

North Sails Apparel, ha annunciato una collaborazione esclusiva con SCALPERS, noto brand spagnolo, in occasione dell’America’s Cup 2024 a Barcellona. Questa partnership unica celebra l’evento storico in corso, unendo due marchi di prestigio e stile.

La collezione SCALPERS x North Sails Apparel presenta capi di abbigliamento progettati per unire funzionalità nautica ed eleganza urbana. Dall’abbigliamento casual alla moda all’attrezzatura da vela ad alte prestazioni, ogni capo riflette lo spirito dinamico di entrambi i marchi. Questa collaborazione non solo celebra la storia dell’America’s Cup ma enfatizza anche l’impegno per l’innovazione, la qualità e lo stile senza tempo.

Tra i capi presentati, spicca il Bomber Sails Jacket, che rappresenta la combinazione perfetta tra tradizione North Sails e massime prestazioni veliche, con tessuto impermeabile e antivento al prezzo di €299,00. Inoltre, il Tech Vest e il Puffy Vest offrono soluzioni leggere e funzionali per le diverse stagioni, ad un prezzo di €199,00 e €219,00 rispettivamente. Per un look più casual, la Half Zip Sweatshirt in puro cotone al prezzo di €69,90 e la Short Sleeve Polo in tessuto piquet coolmax a €54,90 sono scelte versatili e di stile.

Il fondatore di North Sails, Lowell North, nel 1957 decise di realizzare le migliori vele da regata al mondo. Questo impegno per l’eccellenza si è esteso alla prima collezione di abbigliamento nel 1989, con l’obiettivo di creare capi tecnici resistenti alle intemperie mantenendo lo stile e la funzionalità. Oggi, North Sails si impegna verso un approccio “Ocean Positive” utilizzando materiali responsabili ambientalmente per preservare l’oceano per le generazioni future.

La collezione SCALPERS x North Sails Apparel è disponibile online e nei negozi selezionati, offrendo agli amanti dello stile marinaro una nuova proposta di abbigliamento che unisce prestazioni e design unici.