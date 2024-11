Origify: la soluzione Bosch per l’autenticità dei prodotti

Verificare l’autenticità di un prodotto non è sempre facile: per i consumatori, per i rivenditori e persino per i produttori. Con la crescente sofisticazione delle tecniche di contraffazione, Bosch risponde a questa esigenza sviluppando Origify, una soluzione di autenticazione digitale in grado di tracciare e verificare l’originalità di un prodotto in pochi secondi. Origify si configura come un supporto fondamentale per produttori e rivenditori, applicabile a una vasta gamma di settori, dall’elettronica di consumo ai prodotti farmaceutici, dai componenti per auto fino alle opere d’arte e ai beni di lusso come borse, occhiali e orologi.

Nel mercato attuale esistono diversi metodi convenzionali per verificare l’autenticità di un prodotto: design delle confezioni, loghi del brand, numeri di serie, codici a barre e codici ottici o radio criptati. Tuttavia, le caratteristiche fisiche e visibili spesso non rappresentano una garanzia di autenticità, in quanto facilmente replicabili o manipolabili dai contraffattori. Alcuni prodotti, inoltre, non presentano il marchio a vista per evitare compromissioni estetiche o per ragioni di spazio. Anche i metodi di autenticazione basati su caratteristiche invisibili, pur garantendo maggiore sicurezza, richiedono dispositivi proprietari o test di laboratorio complessi e non praticabili in tempo reale. Questa situazione rende difficile garantire una protezione e un’autenticazione immediata dei prodotti.

Origify, in questo contesto, offre una soluzione innovativa e completa: è invisibile, tracciabile, istantanea e altamente sicura. Al cuore di questa tecnologia c’è un sistema ottico avanzato che registra le caratteristiche distintive degli oggetti già durante il processo produttivo, le converte in dati non manipolabili e li memorizza in un cloud protetto. La verifica dell’autenticità avviene tramite una semplice applicazione per smartphone, disponibile anche come White Label App o SDK per aziende che desiderano integrare la tecnologia nei loro sistemi. Grazie a questa applicazione, l’utente può scansionare e riconoscere la superficie unica di un prodotto – simile a un’impronta digitale – e confrontarla con i dati nel cloud. Il risultato è immediato: se i dati corrispondono, il prodotto è autentico e registrato dal produttore.

Origify si dimostra uno strumento strategico nella lotta contro la contraffazione e la distribuzione non autorizzata, permettendo di identificare resi fraudolenti e altri abusi che danneggiano i marchi. Nel settore automotive, ad esempio, Origify aiuta a certificare i ricambi, contrastando il fenomeno della contraffazione nel segmento aftermarket. In particolare, ricambi fondamentali per la sicurezza come pneumatici, pastiglie dei freni, airbag e batterie sono tra i più vulnerabili alla contraffazione. Con Origify, Bosch mira a rendere il settore automotive più sicuro e affidabile, tutelando i consumatori e garantendo la qualità dei componenti.