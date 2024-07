Pirelli lancia il nuovo P Zero MS: all season per vetture premium e prestige

Pirelli ha annunciato l’introduzione del nuovo pneumatico P Zero MS, un modello all season ad alte prestazioni progettato per soddisfare le esigenze dei costruttori automobilistici di fascia Premium e Prestige. Questo pneumatico è pensato per garantire prestazioni elevate durante tutto l’anno, rispondendo alle richieste di primo equipaggiamento di diverse case automobilistiche rinomate.

Il P Zero MS si inserisce nella linea di pneumatici Ultra High Performance (UHP) di Pirelli, affiancando il già affermato Scorpion MS, lanciato l’anno scorso e specificamente dedicato ai SUV di ultima generazione. Diverse case automobilistiche hanno già scelto il nuovo P Zero MS per alcuni dei loro modelli più recenti, tra cui Audi, che lo ha adottato per le nuove A4 e A6 e-tron. Questo testimonia la fiducia dei produttori nel prodotto Pirelli, che promette prestazioni superiori in ogni condizione.

Tra le caratteristiche principali del P Zero MS spiccano l’eccellente aderenza in curva, sia su asciutto che su bagnato, e una particolare resistenza all’aquaplaning. Queste qualità lo rendono ideale per un utilizzo in tutte le stagioni, garantendo al contempo una percorrenza elevata, un aspetto particolarmente apprezzato dai clienti nordamericani, il mercato principale per questo prodotto.

Il disegno del battistrada è stato ottimizzato per garantire non solo prestazioni di alto livello ma anche comfort acustico all’interno del veicolo, riducendo il rumore di rotolamento. Questo pneumatico è in grado di affrontare con sicurezza anche condizioni invernali moderate, grazie alla presenza di piccoli intagli longitudinali che migliorano l’aderenza su neve e fango. Inoltre, la bassa resistenza al rotolamento, ottenuta tramite l’uso di mescole innovative e profili progettati specificamente per ogni veicolo, contribuisce a migliorare l’efficienza del carburante e a ridurre le emissioni.

Il P Zero MS incorpora le principali tecnologie sviluppate da Pirelli, offrendo una gamma di soluzioni all’avanguardia per i conducenti più esigenti. Tra queste, spicca la tecnologia Elect, un pacchetto di soluzioni progettate per ottimizzare le prestazioni dei veicoli elettrici e ibridi plug-in, migliorando l’efficienza e la sicurezza.

Il pneumatico è inoltre dotato delle tecnologie Seal Inside e Run Flat, che permettono di continuare la marcia anche in caso di foratura, aumentando così la sicurezza e la tranquillità dei conducenti. Infine, il Pirelli Noise Cancelling System (PNCS) riduce significativamente il rumore di rotolamento percepito all’interno dell’abitacolo, migliorando il comfort di guida.