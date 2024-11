Prénatal: il Natale si veste di eleganza

Prénatal presenta per Natale una collezione che combina la ricerca di stile e comfort al calore dei sorrisi più dolci. Pensata per rendere le feste di bambine e bambini ancora più speciali, la nuova linea natalizia è un invito a creare momenti indimenticabili.

Per le bimbe, l’immancabile motivo scozzese si reinventa con un’eleganza senza tempo, creando coordinati che uniscono le sorelline di tutte le età. Dall’abitino per le più piccole alla versione con gonna a balze e corpetto rosso per le più grandi, ogni capo è pensato per esaltare la magia della ricorrenza.

E le romantiche proposte continuano: l’abitino rosso con corpetto in paillettes e gonna in tulle è un vero incanto. Perfetto anche l’abbinamento del lupetto rosso con una gonna argentata scintillante.

Per i maschietti, eleganza e comfort si fondono in capi classici e pieni di stile, come nei pantaloni in spigato grigio o blu notte con bretelle (disponibili sia per la fascia 3-36 mesi che 3-10 anni). I più piccoli troveranno nel ricamo dell’orsetto un compagno di avventure, sul cardigan grigio, al centro del gilet blu e sul maglioncino rosso, tutto in tricot per un caldo abbraccio. Per i più grandicelli c’è la camicia azzurra e il maglioncino blu scuro con motivi natalizi: l’abbinamento ideale per un look semplice ma di stile.

La collezione per i neonati è un omaggio alla dolcezza: dall’abitino in velluto rosso dai dettagli raffinati allo smanicato blu notte che si completa con il body impreziosito dal collo in pizzo. Per i maschietti c’è il body scozzese perfetto in abbinamento al pantalone blu scuro con risvolto che richiama la stessa fantasia, pensato per un tocco di dolce eleganza.

La collezione natalizia Prénatal vuole essere più di un abito: è una coccola, un abbraccio, un ricordo per accompagnare le famiglie. Disponibile in tutti i punti vendita d’Italia e sul sito Prénatal