Romina Falconi: nuovo album “Rottincuore” e il singolo “TI SALUTA QUESTO CANTO”

Romina Falconi, cantautrice indipendente e direttrice artistica di Freak&Chic, ha annunciato il lancio del suo nuovo singolo pop-dance “TI SALUTA QUESTO CANTO” disponibile in radio e digitale a partire dal 13 gennaio. Il brano, scritto e composto dalla stessa Falconi, racconta con ironia e tenerezza la storia di un amore casalingo in vestaglia e calzini durante la visione del Festival di Sanremo.

“Ho preparato un disco che sembra il viaggio di Ulisse – afferma Romina Falconi – Il mio ritorno a Itaca avverrà in primavera. Nel frattempo, mi sono concessa un poco di leggerezza e ho volato con la fantasia. Volevo proporre una canzone frizzantina per prepararci alla nostra settimana santa (musicale), ossia quella di Sanremo. La canzone parla di tenerezza e ironia, di mettersi in mutande e fare uno show in casa, della musica che cantiamo, dei sogni che facciamo. Che campare è un’arte e noi dobbiamo diventare i Beppe Vessicchio dei nostri desideri. Ti saluta questo canto. E ti saluto tantissimo anche io”.

Questo singolo anticipa l’uscita del nuovo album di Falconi, intitolato “Rottincuore”. Il progetto, un concept album, è ispirato alle esperienze vissute e superate dalla cantautrice nella sua vita. Ogni brano rappresenta un atteggiamento estremo ed è arricchito dal “Rottocalco”, un magazine da collezione che approfondisce i temi trattati.

Nata a Roma nel quartiere di Torpignattara, Romina Falconi ha già pubblicato due album in studio e si prepara ora per l’uscita di questo nuovo lavoro, che promette di essere un viaggio emozionante attraverso le profondità della psicologia umana.