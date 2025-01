Rose Villain lancia “good villain”: una linea di make-up clean e vegan

Rose Villain conferma ancora una volta la sua visione internazionale, rivelandosi un’artista dalle molteplici sfaccettature. Oggi, 23 gennaio, giorno che segna un punto cruciale nella sua carriera e nella sua vita, lancia la sua nuova avventura imprenditoriale: “good villain”, la sua linea di make-up made in Italy, clean e vegan, che nasce dal suo impegno verso la sostenibilità e la promozione di scelte etiche, consapevoli e di qualità.

L’artista, recentemente inserita da Forbes tra le 100 donne più influenti del 2024, ha sempre avuto a cuore la cura di sé e l’eco-sostenibilità. Con “good villain”, Rose punta a offrire un’esperienza di bellezza che si distingue per l’uso di ingredienti naturali, trasparenza nei confronti dei consumatori e una forte attenzione all’ambiente. La sua visione non si limita a un semplice marchio di trucco, ma propone un nuovo approccio alla cura del corpo che unisce performance, etica e divertimento.

I primi tre prodotti della linea “the essential” sono ora disponibili ciascuno in tre varianti di colore:

the lip glow : un perfetto ibrido tra balsamo ultra idratante e gloss, disponibile nelle tonalità cotton (cool pink nude), desert (neutral brown nude) e see thru (trasparente);

: un perfetto ibrido tra balsamo ultra idratante e gloss, disponibile nelle tonalità (cool pink nude), (neutral brown nude) e (trasparente); the moon blush : una fusione ideale tra blush idratante in crema e illuminante, nelle colorazioni sakura (cool baby pink con riflessi argentati), rosewood (cacao rose con riflessi metallizzati rosa) e dragon (hot pink con riflessi argentati);

: una fusione ideale tra blush idratante in crema e illuminante, nelle colorazioni (cool baby pink con riflessi argentati), (cacao rose con riflessi metallizzati rosa) e (hot pink con riflessi argentati); the overliner: la matita labbra perfetta, disponibile nelle sfumature stripped (un dusty rose deciso ma neutrale), naked (il rosy nude chic per un effetto no-make up), e uncovered (cool pink brown, ideale per un effetto volumizzante).

In aggiunta, il brand propone the bff, un connettore per lip combo, che unisce saldamente lip gloss e matita labbra, come due veri “best friends forever”.

Ogni prodotto della linea è realizzato senza ingredienti dannosi o allergenici, ed è sicuro per ogni tipo di pelle, anche quelle più sensibili o inclini all’acne. “good villain” si impegna a utilizzare ingredienti puri e potenti, come farina d’avena e aloe per i fard illuminanti, e ribes nero e jojoba per i trattamenti per labbra lucide. Inoltre, il brand è fortemente impegnato nella sostenibilità, utilizzando confezioni riciclabili al 100%, carta riciclata e formule provenienti da fonti consapevoli.

Rose Villain non è solo un’artista che conquista le classifiche musicali, ma una creatrice di tendenze e una donna che promuove valori di innovazione e consapevolezza. Dopo il successo dei suoi due album “RADIO GOTHAM” (2023) e “RADIO SAKURA” (2024), entrambi certificati disco di platino, e le hit che l’hanno resa protagonista in Italia e all’estero, Rose continua a segnare la sua impronta nel panorama musicale globale.

Nel 2025, Rose Villain sarà protagonista come giudice per la seconda stagione del noto format Netflix “Nuova Scena”, prima di partecipare al Festival di Sanremo con il brano “fuorilegge”. La sua estate culminerà in un attesissimo live all’Unipol Forum di Milano, dove offrirà ai suoi fan una performance che non mancherà di emozionare.