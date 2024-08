RUDY PROJECT Astral X: occhiale superleggero per tutti gli sport outdoor

Rudy Project ha presentato il suo ultimo modello di occhiale sportivo: l’Astral X. Questo nuovo accessorio leggero e versatile è stato progettato per gli appassionati di attività outdoor, offrendo performance ottimali e un comfort senza pari in ogni avventura, che sia il trail running, il ciclismo, il beach volley o gli sport acquatici.

Una delle caratteristiche distintive di Astral X è la lente più ampia, che garantisce una maggiore protezione da vento e luce, assicurando al contempo una visibilità ottimale in tutte le condizioni. Inoltre, l’occhiale offre una protezione potenziata grazie alla copertura maggiore e una visione ancora più nitida, mentre il comfort è garantito dal nasello regolabile e dalle aste avvolgenti per una calzata perfetta e stabile.

Realizzato con materiali sostenibili, la montatura è realizzata in Rilsan, un polimero eco-friendly derivato dall’olio di ricino. Astral X è disponibile in numerose combinazioni di colori per soddisfare ogni gusto e stile.

Il prezzo di questo nuovo modello è di €139,90 e può essere acquistato in 5 diverse varianti colore presso i migliori negozi o sul sito web ufficiale di Rudy Project.