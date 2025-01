Samsung: Galaxy S25 introduce uno standard rivoluzionario nei dispositivi AI

Samsung Electronics ha appena lanciato la nuova serie Galaxy S25, composta da Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ e Galaxy S25, che promette di rivoluzionare l’esperienza mobile grazie alla sua tecnologia AI all’avanguardia. I nuovi dispositivi Galaxy promettono di offrire un’esperienza mobile più naturale e consapevole mai vista prima, introducendo strumenti AI multimodali che cambieranno il modo in cui gli utenti interagiscono con i propri smartphone e con il mondo circostante.

Con un processore esclusivo, il Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, la serie Galaxy S25 offre un’elaborazione AI avanzata direttamente sul dispositivo, garantendo un’esperienza fotografica superiore grazie al ProVisual Engine di nuova generazione. TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, ha dichiarato: “Le più grandi innovazioni sono uno specchio dei loro utenti, ed è per questo che abbiamo evoluto Galaxy AI per aiutare tutti a interagire con i propri dispositivi in modo semplice e naturale, garantendo al tempo stesso la sicurezza dei dati.” La serie Galaxy S25 rappresenta un passo avanti nell’integrazione di strumenti AI multimodali, che interpretano testo, voce, immagini e video per offrire interazioni più intuitive e personalizzate.

Con One UI 7, la serie Galaxy S25 diventa un vero e proprio compagno quotidiano, capace di comprendere le esigenze e le preferenze dell’utente per offrire esperienze AI personalizzate e rispettare la privacy in ogni momento. La collaborazione con Google per trasformare Android in un sistema operativo con l’AI al centro garantisce una maggiore integrazione e accessibilità alle funzionalità AI.

La serie Galaxy S25 è dotata del processore Snapdragon® 8 Elite per Galaxy, che offre prestazioni superiori nel comparto AI e una maggiore efficienza energetica. Le nuove fotocamere Ultra-Grandangolare, Grandangolare e Teleobiettivo garantiscono scatti ultra-dettagliati da tutte le distanze, mentre la registrazione HDR a 10 bit offre una gamma di colori più ricca.

Samsung ha posto un’enfasi particolare sul design sostenibile con la serie Galaxy S25, utilizzando almeno il 50% di materiali riciclati nei componenti esterni e nelle batterie. Inoltre, la serie Galaxy S25 garantisce fino a sette anni di aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza, per una durata più lunga dei dispositivi.

La serie Galaxy S25 sarà disponibile a partire dal 22 gennaio 2025, con prezzi che variano a seconda della configurazione e del modello scelto. Con promozioni speciali per l’acquisto nei primi giorni di lancio, che permettono di raddoppiare lo spazio di archiviazione selezionato, Samsung promette un’esperienza mobile all’avanguardia per gli utenti italiani.