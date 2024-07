Samsung insieme a KRAFTON per DARK AND DARKER MOBILE

Samsung Electronics ha recentemente annunciato una partnership strategica con KRAFTON, mirata a offrire un’esperienza di gioco mobile senza precedenti per DARK AND DARKER MOBILE sui dispositivi Galaxy. Questa collaborazione punta a ridefinire gli standard del mobile gaming, garantendo performance e immersione di livello superiore per gli utenti Galaxy.

Jungwoo Kim, rappresentante del System Platform R&D Group del Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, ha espresso grande entusiasmo per questa collaborazione: “Questa partnership con KRAFTON consentirà agli utenti Galaxy un’esperienza di gioco ancora più immersiva e coinvolgente per DARK AND DARKER MOBILE. Per il futuro, abbiamo intenzione di continuare a fornire un ambiente di gioco ottimizzato sulla base di una collaborazione tecnologica costante”.

La sinergia tra Samsung e KRAFTON ha portato a un’ottimizzazione perfetta di DARK AND DARKER MOBILE per gli smartphone pieghevoli di ultima generazione, come il Galaxy Z Fold6 e il Galaxy Z Flip6, presentati globalmente durante l’evento Galaxy Unpacked 2024 il 10 luglio scorso. Una delle caratteristiche più innovative introdotte è il supporto per l’App Continuity, che permette di continuare a giocare senza interruzioni anche quando il Galaxy Z Fold6 viene chiuso o aperto, sfruttando al massimo l’ampio schermo del dispositivo.

La partnership ha visto l’unione delle avanzate tecnologie grafiche 3D Vulkan di Samsung con le più recenti innovazioni dell’Unreal Engine di KRAFTON. Questo connubio tecnologico ha dato vita a una grafica estremamente realistica e coinvolgente. Un ulteriore passo avanti è stato fatto con l’integrazione del Ray Tracing, una tecnologia che assicura una qualità grafica superiore sugli smartphone Galaxy, inclusi il Galaxy Z Fold6 e il Galaxy S24 Ultra.

Oltre agli avanzamenti grafici, l’esperienza di gioco su DARK AND DARKER MOBILE è ulteriormente migliorata grazie al supporto per gli effetti sonori Dolby Atmos sui dispositivi Galaxy. Questo garantisce un’immersione totale, con un audio tridimensionale che arricchisce ogni momento di gioco.