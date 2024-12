SEAT per i neopatentati: accessibile la gamma completa sotto i 150 CV

Con l’entrata in vigore della legge n. 177 del 25 novembre 2024, si aprono nuove possibilità per i neopatentati e per il marchio SEAT. La normativa modifica il Codice della Strada, introducendo limiti precisi per i veicoli guidabili dai neopatentati. Il rapporto tra la potenza in kW e il peso in tonnellate non deve superare il valore di 75, con una potenza massima consentita di 105 kW. Questo cambiamento rende finalmente accessibile l’intera gamma SEAT con motori di potenza inferiore ai 150 CV anche per chi ha appena conseguito la patente.

Tra i modelli guidabili dai neopatentati ci sono la SEAT Ibiza, ora disponibile con i motori 1.0 MPI da 80 CV e 1.0 TSI da 95 CV e 115 CV, e la SEAT Arona, che monta le stesse motorizzazioni da 95 CV e 115 CV. La gamma comprende anche la SEAT Leon e la Leon Sportstourer, disponibili nelle versioni da 116 CV con i motori 1.5 TSI, 1.5 Hybrid e 2.0 TDI, oltre alla SEAT Ateca con il motore 1.0 TSI da 115 CV. Grazie a questa novità, SEAT si avvicina ulteriormente ai giovani, da sempre al centro della sua offerta.

Tra i modelli più iconici del marchio, la SEAT Ibiza si arricchisce di due importanti aggiornamenti. Con il nuovo listino, debutta la versione Reference, pensata per chi cerca un’auto essenziale ma tecnologicamente avanzata. Questa versione offre dotazioni di serie come il Media System con schermo da 8,25”, il SEAT Virtual Cockpit da 8”, fari anteriori Eco LED, sistemi di assistenza alla guida come Front & Lane Assist e climatizzatore manuale. La versione Reference sarà disponibile esclusivamente con il nuovo motore 1.0 MPI da 80 CV.

Un’altra significativa novità è la riapertura dell’ordinabilità del motore tre cilindri 1.0 MPI da 80 CV con iniezione multipoint, una scelta che combina prestazioni brillanti e costi contenuti. Questo motore sarà disponibile per tutte le versioni della SEAT Ibiza, ampliando ulteriormente la configurabilità del modello e rendendolo ancora più accessibile per un pubblico giovane e dinamico.

Con queste novità, SEAT si conferma un marchio attento alle esigenze dei giovani guidatori, proponendo un’offerta che unisce stile, tecnologia e accessibilità economica.