SELTON: esce venerdì 13 dicembre “Smoking Too Much”

La band italo-brasiliana SELTON ha annunciato il lancio del loro nuovo singolo, Smoking Too Much – Abbey Road Session, che sarà disponibile a partire da venerdì 13 dicembre. Il brano si inserisce come decima traccia nel primo volume di Gringo, progetto discografico diviso in due capitoli avviato a maggio 2024. Dopo un tour estivo e due date sold out a Roma e Milano, il trio composto da Ramiro Levy, Daniel Plentz ed Eduardo Stein Dechtiar accompagnerà il pubblico nel 2025 con il secondo volume di Gringo e un tour nei club previsto per il prossimo inverno.

La genesi di Smoking Too Much risale a quasi venti anni fa, quando i tre musicisti provenienti da Porto Alegre, Brasile, sperimentavano con cover dei Beatles a Barcellona, per poi trasferirsi in Italia e stabilirsi a Milano, dove hanno continuato la loro carriera musicale. Il soggiorno a Londra ha permesso ai Selton di realizzare un sogno che li ha portati a registrare negli storici studi di Abbey Road, che in passato hanno ospitato i Beatles stessi.

Registrato dal vivo in un’unica take, si distingue per il suo sound beatlesiano che conserva l’anima calda e contemporanea dei Selton. Il testo, in lingua inglese come molte delle loro canzoni, racconta in modo malinconico la fine di un rapporto, come descritto dalla band stessa: “Due fantasmi che provano a fare un brindisi ma non riescono a toccarsi”.

Durante la session di registrazione, i Selton hanno potuto contare sulla collaborazione di vari musicisti e amici, tra cui Alessandro di Sciullo alla chitarra, Pietro Selvini al sassofono, flauto e cori, Gavin Dean all’organo Hammond e Ricky Damian al mellotron e al moog. Il singolo farà parte di Gringo Vol. 1 e sarà incluso nella scaletta di “Inverno Live Assurdo”, il tour che porterà i Selton in giro per l’Italia nei prossimi mesi.

Le date del tour sono le seguenti:

– 23 gennaio 2025: TORINO HIROSHIMA

– 24 gennaio 2025: BOLOGNA LOCOMOTIV

– 31 gennaio 2025: PISA LUMIERE

– 07 febbraio 2025: FIRENZE VIPER

– 08 febbraio 2024: VERONA THE FACTORY

– 21 febbraio 2025: RONCADE (TV) NEW AGE

– 28 febbraio 2025: BERGAMO DRUSO