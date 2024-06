Tesla Model Y Dual Motor Long Range: la nostra prova su strada

Se parliamo di auto elettriche, probabilmente, il primo brand che salta alla mente è Tesla. Sia chiaro, non perchè le altre Case siano da meno dal punto di vista delle tecnologie e in generale della qualità, ma perchè il marchio di Elon Musk, nel corso degli anni, ha saputo creare quasi un’esperienza intorno alle proprie vetture, che lo ha portato, nel 2023 a dominare il mercato a livello globale, con la Model Y. Un risultato storico, considerato che stiamo parlando di una vettura 100% elettrica.

Ed è proprio la Model Y Long Range Dual Motor AWD, l’oggetto del nostro test. Cominciamo subito dall’estetica che, nel complesso, è forse l’aspetto meno “impattante” rispetto a tutto il resto. Con 4,75 m di lunghezza, per 1,95 m di larghezza e 1,64 m di altezza adotta la piattaforma di Model 3, modificata allungandone il passo e rinforzandone la struttura per far fronte al maggior peso. Il design è minimalista e mantiene uno stile aerodinamico per privilegiare l’autonomia e l’efficienza. Le linee sono morbide e delicate alla vista. Niente fronzoli o dattegli estetici superflui.

Design elegante e minimalismo estetico continuano all’interno. La plancia ha un aspetto “monolitico”. I materiali solidi e gli assemblaggi ottimi che si alternano a plastiche morbide, pelle e simil legno, danno la percezione di una vettura premium. Pressocchè totale è l’assenza di tasti fisici (ci sono solo due rotori sulle razze del volante, la leva delle marce e i tasti dei finestrini) perchè tutto si controlla dal display centrale da 15”, ovvero la navigazione, la configurazione dei sedili, lo stile di guida, l’apertura del vano portaoggetti del passeggero e tanto altro. Ci sono i servizi Google integrati come Google Maps per la navigazione e app come Youtube o Spotify, oltre a Netflix, Disney+, Twitch ma anche tanti videogiochi con cui passare il tempo durante le ricariche in un ambiente davvero molto accogliente.

I sedili anteriori confortevoli e avvolgenti sono regolabili elettricamente, riscaldabili e ventilati. I sedili posteriori sono spaziosi e comodi e possono essere reclinati e ripiegati per creare uno spazio di carico posteriore che arriva fino a 2.158 litri. Il tetto panoramico in vetro offre una sensazione di ariosità e luminosità, con strati di vetro acustico per garantire una guida silenziosa e una protezione da calore e raggi UV. Menzione speciale per l’impianto audio che si sente benissimo grazie a 13 altoparlanti e un subwoofer che restituiscono un suono super definito e molto potente.

Anche l’esperienza di guida è priva di fronzoli. La Model Y del nostro test è dotata di 2 motori per una potenza complessiva di 372 cavalli, trazione integrale e una batteria da 75 kWh. A bordo, si viaggia nel totale silenzio, con il massimo comfort e perchè no, con una vena sportiva. Si, perchè i numeri dicono 217 km/h di velocità massima per un’accelerazione da 0 a 100 coperta in poco più di 5 secondi. Il piglio sportivo viene fuori anche tra le curve, dove la Model Y si muove con una buona disinvoltura, seguendo traiettorie precise e veloci. Il merito è anche degli pneumatici in dotazione, i Michelin Pilot Sport EV, che hanno sempre dimostrato un comportamento sicuro e confortevole. L’autonomia dichiarata, nel ciclo WLTP, e di 600 km; noi, durante il nostro test abbiamo registrato un’autonomia di circa 450 km, ma tanto dipende dallo stile di guida.

E’ possibile ricaricare la Model Y alla normale presa di casa, presso le colonnine pubbliche o nei Tesla Supercharger (in Europa ce ne sono 12.000). I Supercharger utilizzano fonti di energia rinnovabili e possono aggiungere fino a 241 km di autonomia in soli 15 minuti. Tesla Trip Planner vi guiderà automaticamente a un Supercharger nelle vicinanze se è necessaria una ricarica durante il viaggio. La Tesla vi indirizzerà anche verso la stazione Supercharger meno trafficata, consigliandovi quanto tempo rimanere per la ricarica, con l’obiettivo di mantenere la batteria entro il 20%-80% quando la velocità di ricarica è più alta, a 250kWh. L’operazione è semplicissima: basta semplicemente collegare l’auto con la stazione tramite il cavo per far partire la ricarica.

Il listino della Tesla Model Y parte da 42.690 per la entry level con trazione posteriore. Il prezzo della vettura in prova con cerchi da 20″ e interni bianchi è di circa 56.000 euro.